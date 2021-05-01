Футбол. «Ислочь» на выезде обыграла «Неман». Не обошлось без пенальти

Новости Беларуси. В высшей лиге чемпионата Беларуси по футболу продолжается 7-й тур. Игровую программу 1 мая открывал поединок в Гродно, где «Неман» принимал «Ислочь», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Гости открыли счет уже на 3-й минуте – отличился Комаровский. Но следующие голы пришлись уже на второй тайм. Сначала «Ислочь», а затем и «Неман» получили право на пенальти, причем за одно и то же нарушение – игру рукой в чужой штрафной. Юсов и Забелин свои попытки реализовали, финальный счет – 2:1 в пользу «волков».