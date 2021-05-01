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Футбол. «Ислочь» на выезде обыграла «Неман». Не обошлось без пенальти

01 мая 2021 17:44
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Новости Беларуси. В высшей лиге чемпионата Беларуси по футболу продолжается 7-й тур. Игровую программу 1 мая открывал поединок в Гродно, где «Неман» принимал «Ислочь», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Футбол. «Ислочь» на выезде обыграла «Неман». Не обошлось без пенальти-1

Гости открыли счет уже на 3-й минуте – отличился Комаровский. Но следующие голы пришлись уже на второй тайм. Сначала «Ислочь», а затем и «Неман» получили право на пенальти, причем за одно и то же нарушение – игру рукой в чужой штрафной. Юсов и Забелин свои попытки реализовали, финальный счет – 2:1 в пользу «волков».

Футбол. «Ислочь» на выезде обыграла «Неман». Не обошлось без пенальти-4

Следом на поле в Жодино вышли игроки «Торпедо» и «Минска». Здесь также не обошлось без быстрого гола, на 12-й минуте отметился форвард хозяев Монтейро. В начале второй половины «горожане» отыгрались, но всего 3 минуты спустя Кириленко снова вывел жодинцев вперед. Больше счет не менялся, в итоге – 2:1, «Торпедо» сильнее.

Завершился матч «Спутника» и «Шахтера». Солигорчане ожидаемо обыграли аутсайдера – 2:1.

# Футбол Беларуси # Павел Забелин # Дмитрий Юсов # Кирилл Кириленко # Матеус Монтейро # Фотофакт

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