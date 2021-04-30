Илья Ивашко победил 6-ю ракетку мира на теннисном турнире в Мюнхене

Новости Беларуси. Илья Ивашко – в полуфинале турнира в Мюнхене. В матче 1/4 финала белорусский теннисист обыграл 6-ю ракетку мира, первого сеяного и хозяина кортов – Александра Зверева, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Поединок вышел сверхнапряженным, спортсмены провели на грунте более двух с половиной часов. В первой партии белорус вел 5:4 и выходил подавать на сет, однако свой шанс упустил. Теннисисты доигрались до тай-брейка, на котором чуть удачливее оказался Зверев. Правда, во второй партии все вышло наоборот: со счетом 5:4 вел уже немец, но не смог реализовать собственную подачу на матч. Однако до второго к ряду тай-брейка Илья дело доводить не стал, выиграв два следующих гейма. В решающей партии воодушевленного Ивашко было уже не остановить и поединок против главного фаворита соревнований белорус закрыл с первого же матчбола. Таким образом – 6:7, 7:5, 6:3.