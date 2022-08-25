Ивашко не смог пробиться в четвертьфинал теннисного турнира в Уинстон-Сейлеме

Новости Беларуси. Белорусские теннисисты продолжают выступать на турнирах в преддверии последнего в сезоне «Большого шлема», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Илья Ивашко не сумел пробиться в четвертьфинал турнира в американском Уинстон-Сейлеме. В трехсетовом поединке 1/8 финала наш спортсмен уступил швейцарскому теннисисту Марку-Андреа Хуслеру, который, к слову, уступал Ивашко в мировом топе около 50 позиций (6:7, 6:3, 6:7). Встреча продолжалась 2 часа 22 минуты.