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Артём Шуманский – автор лучшего гола 18-го тура чемпионата Беларуси по футболу

24 августа 2022 20:39
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Новости Беларуси. Подведены итоги 18-го раунда чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Игроком тура стал Илья Васильев из «Белшины».

Артём Шуманский – автор лучшего гола 18-го тура чемпионата Беларуси по футболу-1

Также были названы авторы лучших голов. Победитель в данной номинации – нападающий БАТЭ 17-летний Артем Шуманский. Второе место у полузащитника «Слуцка» Константина Котова. Замкнул топ-3 мяч нападающего «Энергетика-БГУ» Бобира Абдихоликова.

# Футбол Беларуси # Илья Васильев # Артем Шуманский # Константин Котов # Бобир Абдихоликов # Фотофакт

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