Артём Шуманский – автор лучшего гола 18-го тура чемпионата Беларуси по футболу

Новости Беларуси. Подведены итоги 18-го раунда чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Игроком тура стал Илья Васильев из «Белшины».
Новости Беларуси. Подведены итоги 18-го раунда чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Игроком тура стал Илья Васильев из «Белшины».
Также были названы авторы лучших голов. Победитель в данной номинации – нападающий БАТЭ 17-летний Артем Шуманский. Второе место у полузащитника «Слуцка» Константина Котова. Замкнул топ-3 мяч нападающего «Энергетика-БГУ» Бобира Абдихоликова.