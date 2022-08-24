Крэйг Вудкрофт о победе над «Адмиралом»: в игре хватало много хороших вещей, голов

Спарринг проходил на льду столичной «Олимпик-Арены». И подопечные Вудкрофта уверенно стартовали, открыв счет уже в первом периоде, а во втором еще сильнее увеличили отрыв. Но свои ворота на замке минчане удержать не смогли, и гости сравняли цифры на табло. Однако точку в противостоянии поставил игрок «Динамо» Райан Спунер. За 11 минут до финальной сирены он поразил чужие ворота и обеспечил победу команде в основное время – 3:2. Затем хоккеисты сыграли овертайм, в котором единственную шайбу забросили игроки «Адмирала». А завершился спарринг серией буллитов. И тут «зубры» вновь были сильнее – 2:1.