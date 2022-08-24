Крэйг Вудкрофт о победе над «Адмиралом»: в игре хватало много хороших вещей, голов

Новости Белрауси. Минское «Динамо» продолжает готовиться к предстоящему сезону в Континентальной хоккейной лиге. 24 августа в рамках товарищеской встречи «зубры» обыграли «Адмирал» из Владивостока, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Белрауси. Минское «Динамо» продолжает готовиться к предстоящему сезону в Континентальной хоккейной лиге. 24 августа в рамках товарищеской встречи «зубры» обыграли «Адмирал» из Владивостока, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Спарринг проходил на льду столичной «Олимпик-Арены». И подопечные Вудкрофта уверенно стартовали, открыв счет уже в первом периоде, а во втором еще сильнее увеличили отрыв. Но свои ворота на замке минчане удержать не смогли, и гости сравняли цифры на табло. Однако точку в противостоянии поставил игрок «Динамо» Райан Спунер. За 11 минут до финальной сирены он поразил чужие ворота и обеспечил победу команде в основное время – 3:2. Затем хоккеисты сыграли овертайм, в котором единственную шайбу забросили игроки «Адмирала». А завершился спарринг серией буллитов. И тут «зубры» вновь были сильнее – 2:1.
Крэйг Вудкрофт, главный тренер ХК «Динамо-Минск»:
Было многовато удалений. Наверное, где-то забывали про дисциплину. Также в игре хватало много хороших вещей, голов и так далее. Мы по-прежнему в поиске оптимальных сочетаний и нашей оптимальной игры (подробности в видеоматериале).
Впереди у дружин еще одна товарищеская встреча. «Динамо» и «Адмирал» вновь скрестят клюшки в воскресенье, 28 августа. Напомним, новый сезон в КХЛ начнется для «зубров» 3 сентября. Дома сыграют против казахстанского «Барыса».