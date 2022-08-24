Саснович вышла в четвертьфинал в Кливленде: «Моя цель – быть на топовом уровне»

Новости Беларуси. Белорусские теннисисты продолжают выступать на турнирах в преддверии последнего в сезоне «Большого шлема», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Александра Саснович одержала 31-ю победу в сезоне и вышла в четвертьфинал в Кливленде. В поединке 1/8-й за 2 часа и 36 минут она одолела испанку Сару Соррибес-Тормо – 4:6, 6:3, 6:3. В активе нашей спортсменки три эйса, также она допустила четыре двойные ошибки. За выход в полуфинал турнира категории 250 белоруске предстоит сразиться с Мэдисон Бренгл.