Саснович вышла в четвертьфинал в Кливленде: «Моя цель – быть на топовом уровне»

Александра Саснович одержала 31-ю победу в сезоне и вышла в четвертьфинал в Кливленде. В поединке 1/8-й за 2 часа и 36 минут она одолела испанку Сару Соррибес-Тормо – 4:6, 6:3, 6:3. В активе нашей спортсменки три эйса, также она допустила четыре двойные ошибки. За выход в полуфинал турнира категории 250 белоруске предстоит сразиться с Мэдисон Бренгл.

Александра Саснович, четвертьфиналистка турнира:

Я очень рада, что выиграла. До начала встречи я ожидала, чтобы мы будем играть три часа. Но мы уложились в два с половиной. Я очень счастлива. Это было очень тяжело. Мне помогает моя команда, новый тренер. Я упорно работаю, стараюсь выкладываться на максимум и никогда не сдаваться. Моя цель – быть на топовом уровне и показывать свою лучшую игру.