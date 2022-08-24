Прямой эфир

Саснович вышла в четвертьфинал в Кливленде: «Моя цель – быть на топовом уровне»

24 августа 2022 19:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусские теннисисты продолжают выступать на турнирах в преддверии последнего в сезоне «Большого шлема», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Александра Саснович одержала 31-ю победу в сезоне и вышла в четвертьфинал в Кливленде. В поединке 1/8-й за 2 часа и 36 минут она одолела испанку Сару Соррибес-Тормо – 4:6, 6:3, 6:3. В активе нашей спортсменки три эйса, также она допустила четыре двойные ошибки. За выход в полуфинал турнира категории 250 белоруске предстоит сразиться с Мэдисон Бренгл.

Саснович вышла в четвертьфинал в Кливленде: «Моя цель – быть на топовом уровне»-1

Александра Саснович, четвертьфиналистка турнира:
Я очень рада, что выиграла. До начала встречи я ожидала, чтобы мы будем играть три часа. Но мы уложились в два с половиной. Я очень счастлива. Это было очень тяжело. Мне помогает моя команда, новый тренер. Я упорно работаю, стараюсь выкладываться на максимум и никогда не сдаваться. Моя цель – быть на топовом уровне и показывать свою лучшую игру.

# Теннис # Александра Саснович # Сара Соррибес-Тормо # Мэдисон Бренгл # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Хоккей. Минское «Динамо» обыграло «Адмирала» в товарищеском матче КХЛ
24 августа 2022 15:33

Хоккей. Минское «Динамо» обыграло «Адмирала» в товарищеском матче КХЛ

«Хочется быть лучше всех». В Ратомке стартовал Кубок Беларуси по конному троеборью памяти Доватора
24 августа 2022 14:53

«Хочется быть лучше всех». В Ратомке стартовал Кубок Беларуси по конному троеборью памяти Доватора

Теннис. Как выступают белорусы на международных турнирах? Подводим итоги матчей
24 августа 2022 12:33

Теннис. Как выступают белорусы на международных турнирах? Подводим итоги матчей