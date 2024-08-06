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Несыгранный футбольный матч между «Динамо» и «Пахтакором» образца 1979-го пройдёт в Минске 11 августа

06 августа 2024 17:18
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Футбольный поединок между минским «Динамо» и ташкентским «Пахтакором» образца 1979 года состоится спустя 45 лет на столичном стадионе «Динамо-Юни» в воскресенье, 11 августа, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Несыгранный футбольный матч между «Динамо» и «Пахтакором» образца 1979-го пройдёт в Минске 11 августа-1

Эта встреча не была сыграна по причине авиакатастрофы. Дружина из Узбекистана вылетела в Беларусь на матч в рамках чемпионата СССР. На борту находились 17 футболистов и тренерский штаб, но в результате столкновения двух лайнеров все погибли. Те, кто не дождался своих товарищей-соперников в тот день, выйдут на поле «сегодня», в знак дружбы и памяти мирового футбольного сообщества.

Несыгранный футбольный матч между «Динамо» и «Пахтакором» образца 1979-го пройдёт в Минске 11 августа-4

Андрей Толмач, генеральный директор ФК «Динамо-Минск»:
Матч дружбы, матч мира, матч памяти между странами, футбольными командами. Мы максимально готовимся. Есть целая программа мероприятий, и мы будем очень рады видеть всех наших болельщиков, всех неравнодушных к футболу. Тем более, что вход на это мероприятие бесплатный.

Несыгранный футбольный матч между «Динамо» и «Пахтакором» образца 1979-го пройдёт в Минске 11 августа-7

Людас Румбутис, игрок команды ФК «Динамо-Минск» (1979):
В Беларуси никогда люди в стороне не остаются от беды. Нам все-таки хочется внести свою лепту и отдать дань памяти вот этой великолепной команде. Потеря очень большая была для советского футбола. После той трагедии со всего Советского Союза, со всех команд, кто желал, дали право переходить в этот ташкентский «Пахтакор». И от нас Петр Петрович Василевский, он туда поехал, он отыграл второй круг, вторую часть чемпионата. Но они доиграли, довольно-таки бы неплохо, заняли 9-е место. Тогда все команды дружили друг с другом. Перед игрой, то есть игра – это рубка, сеча. До игры обнимаемся, после игры прощаемся.

Несыгранный футбольный матч между «Динамо» и «Пахтакором» образца 1979-го пройдёт в Минске 11 августа-10

Организаторы воссоздадут ретрообстановку: форма, афиши, антураж – все будет напоминать 70-е. «Динамовцы» во главе с легендарным тренером Эдуардом Малафеевым будут представлены практически полным составом. «Пахтакор» представят футболисты, а также члены семей погибших исполнителей. Вход на трибуны «Динамо-Юни» свободный начиная с 16:30.

# Футбол # Андрей Толмач # Людас Румбутис

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