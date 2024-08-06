Прямой эфир

Белорусы завоевали 3 награды на турнире по стрельбе из лука в Санкт-Петербурге

06 августа 2024 11:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Санкт-Петербурге состоялся международный турнир по стрельбе из лука «Стрелы Невы», на котором наши спортсмены завоевали три награды, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусы завоевали 3 награды на турнире по стрельбе из лука в Санкт-Петербурге-1

В соревнованиях смешанных пар Анна Марусова и Антон Коровкин стали серебряными призерами. В стрельбе из классического лука мужская команда в составе Антона Коровкина, Романа Никитенка и Кирилла Фирсова также заняла второе место. В аналогичной дисциплине у женщин Карина Деминская, Анна Марусова и Александра Стрелец завоевали бронзу.

# Стрельба

Другие новости рубрики

Все новости
Хоккей. В Кубке Салея определились все четвертьфиналисты
05 августа 2024 17:39

Хоккей. В Кубке Салея определились все четвертьфиналисты

Женская сборная Беларуси по волейболу готовится к спаррингам с россиянками
05 августа 2024 17:31

Женская сборная Беларуси по волейболу готовится к спаррингам с россиянками

Футболисты брестского «Динамо» обыграли «Ислочь» в матче ЧБ
05 августа 2024 17:30

Футболисты брестского «Динамо» обыграли «Ислочь» в матче ЧБ