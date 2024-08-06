Белорусы завоевали 3 награды на турнире по стрельбе из лука в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге состоялся международный турнир по стрельбе из лука «Стрелы Невы», на котором наши спортсмены завоевали три награды, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В соревнованиях смешанных пар Анна Марусова и Антон Коровкин стали серебряными призерами. В стрельбе из классического лука мужская команда в составе Антона Коровкина, Романа Никитенка и Кирилла Фирсова также заняла второе место. В аналогичной дисциплине у женщин Карина Деминская, Анна Марусова и Александра Стрелец завоевали бронзу.