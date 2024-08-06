Борец Абубакар Хаслаханов уступил в 1/4 финала на Олимпиаде в Париже

На стадии 1/8 финала он досрочно со счетом 9:1 выиграл у чемпиона Европы-2018 Роберта Коблиашвили из Грузии. В четвертьфинальной схватке наш борец сражался с египтянином Мохамедом Габром. И, к сожалению, уступил 1:4. У Хаслаханова остаются шансы на продолжение борьбы в утешительных поединках в случае, если Мохамед Габр пройдет в финал турнира. Полуфинальные схватки в этой категории состоятся 6 августа в вечерней сессии. Соперником Габра будет действующий бронзовый призер Олимпиады и чемпионата мира – Мохаммад Хади Сарави из Ирана.