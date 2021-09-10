Иван Янковский о турнире на призы Медведя: «Нам к будущим Олимпийским играм необходима свежая кровь»

Новости Беларуси. 10 сентября стартовал юбилейный Международный турнир по вольной борьбе среди женщин и мужчин на призы Александра Медведя, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. 10 сентября стартовал юбилейный Международный турнир по вольной борьбе среди женщин и мужчин на призы Александра Медведя, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В первый соревновательный день спортсмены определят сильнейших в десяти весах, по пять как мужчины, так и женщины. После утренней сессии программы наши Арыйан Тютрин (до 57 килограммов) и Азамат Нуриков (в весе 70) поспорят за место в финале. Для белорусов этот старт – контрольная проверка сил перед чемпионатом мира, на который возлагаются большие надежды тренерского штаба.
Иван Янковский, старший тренер мужской сборной Беларуси по вольной борьбе:
Это огромная возможность для молодежи показать себя на высоком уровне. Просмотры молодежи, потому что нам к будущим Олимпийским играм необходима свежая кровь. Надеюсь, мы увидим. Задачи – выходить и бороться с первой минуты и до последней. Только побеждать. Хочется на домашнем турнире хорошо выступить, перед своими болельщиками показать результат.