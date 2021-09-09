Белорусские самбисты завоевали 25 медалей на международном турнире в Минске

Новости беларуси. На Международном турнире по самбо категории «А» на призы Президента Беларуси, который традиционно принимает Минск, белорусские спортсмены завоевали 25 наград, семь – наивысшей пробы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Отметим, что на турнире в 2021 году выступали сильнейшие борцы из 11 стан мира, около 100 атлетов. В программе данного старта участники боролись исключительно в личном зачете. По сумме набранных наград Беларусь опередила только команда России.