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Белорусские самбисты завоевали 25 медалей на международном турнире в Минске

09 сентября 2021 19:03
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Новости беларуси. На Международном турнире по самбо категории «А» на призы Президента Беларуси, который традиционно принимает Минск, белорусские спортсмены завоевали 25 наград, семь – наивысшей пробы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские самбисты завоевали 25 медалей на международном турнире в Минске-1

Отметим, что на турнире в 2021 году выступали сильнейшие борцы из 11 стан мира, около 100 атлетов. В программе данного старта участники боролись исключительно в личном зачете. По сумме набранных наград Беларусь опередила только команда России.

# Спортивные соревнования # Фотофакт

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