ЧЕ по волейболу. Белорусы покидают турнир на пятой позиции группового раунда

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по волейболу была близка к заветной цели – плей-офф чемпионата Европы. Для осуществления мечты необходимо было победить в двух последних матчах в группе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Подопечные Виктора Бекши блестяще справились с сильной сборной Черногории, но в 9 сентября в игре против болгар не смогли сохранить победный настрой и уступили – 3:1. Счет по партиям – 13:25, 18:25, 26:24 и 22:25. Увы, белорусы покидают турнир на пятой позиции группового раунда. Это лучший результат наших волейболистов в европейской классификации.