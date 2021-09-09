Прямой эфир

ЧЕ по волейболу. Белорусы покидают турнир на пятой позиции группового раунда

09 сентября 2021 18:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по волейболу была близка к заветной цели – плей-офф чемпионата Европы. Для осуществления мечты необходимо было победить в двух последних матчах в группе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

ЧЕ по волейболу. Белорусы покидают турнир на пятой позиции группового раунда-1

Подопечные Виктора Бекши блестяще справились с сильной сборной Черногории, но в 9 сентября в игре против болгар не смогли сохранить победный настрой и уступили – 3:1. Счет по партиям – 13:25, 18:25, 26:24 и 22:25. Увы, белорусы покидают турнир на пятой позиции группового раунда. Это лучший результат наших волейболистов в европейской классификации.

# Волейбол # Виктор Бекша # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Есть кому побороться». На Международном турнире Гран-при по вольной борьбе на призы Александра Медведя выступят 9 стран
09 сентября 2021 18:53

«Есть кому побороться». На Международном турнире Гран-при по вольной борьбе на призы Александра Медведя выступят 9 стран

Первые Игры стран СНГ. Белорусы завоевали ещё шесть медалей
09 сентября 2021 18:45

Первые Игры стран СНГ. Белорусы завоевали ещё шесть медалей

Волейболисты «Шахтёра» одержали первую победу на этапе Кубка России
09 сентября 2021 16:10

Волейболисты «Шахтёра» одержали первую победу на этапе Кубка России