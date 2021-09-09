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Арина Соболенко вышла в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису

09 сентября 2021 19:01
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Новости Беларуси. Открытый чемпионат США по теннису в одиночном разряде достиг полуфинальной стадии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Арина Соболенко вышла в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису-1

Наша Арина Соболенко, второй номер WTA, в 2021 году впервые смогла добраться до 1/2 турнира US Open и 9 сентября ночью по белорусскому времени встретится с 73-й ракеткой мира 19-летней канадкой Лейлой Фернандес, которая по ходу американского старта смогла выбить из борьбы третью ракетку мира Наоми Осаку, пятую Элину Свитолину и Анжелику Кербер (17-й номер в табеле о рангах).

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