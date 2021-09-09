Арина Соболенко вышла в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису

Наша Арина Соболенко, второй номер WTA, в 2021 году впервые смогла добраться до 1/2 турнира US Open и 9 сентября ночью по белорусскому времени встретится с 73-й ракеткой мира 19-летней канадкой Лейлой Фернандес, которая по ходу американского старта смогла выбить из борьбы третью ракетку мира Наоми Осаку, пятую Элину Свитолину и Анжелику Кербер (17-й номер в табеле о рангах).