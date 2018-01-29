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История побед и достижений белорусов на Зимних Олимпийских играх

29 января 2018 08:46
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Новости Беларуси. Зимние игры 94-го года в крошечном норвежском Лиллехаммере стали первыми для суверенной белорусской олимпийской команды, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Тогда на главный форум 4-летия отправилось 33 наших спортсмена, которые гордо прошли на церемонии открытия во главе со знаменосцем Евгением Редькиным, олимпийским чемпионом предыдущих Игр в Альбервиле.

«Комиссия приняла его. Я был счастлив»: композитор Иванов, написавший первый гимн Беларуси для Олимпиады (читать далее).

История побед и достижений белорусов на Зимних Олимпийских играх-1

История побед и достижений белорусов на Зимних Олимпийских играх-3

История побед и достижений белорусов на Зимних Олимпийских играх-5

История побед и достижений белорусов на Зимних Олимпийских играх-7

С тех пор число белорусских олимпийцев неукоснительно росло вплоть до Игр 2002 года. Правда, массовость делегации, в первую очередь, добавляли хоккеисты: в Нагано и Солт-Лейк-Сити, где наши игровики были представлены, олимпийская команда нашей страны была почти в два раза больше, чем в Норвегии. Отсутствие хоккеистов в Турине и Сочи сразу сказалось на численности атлетов под белорусским флагом.

История побед и достижений белорусов на Зимних Олимпийских играх-10

Помимо хоккея, отечественные спортсмены, как правило, защищают честь страны в биатлоне, лыжном и горнолыжном, а также конькобежном спорте, шорт-треке и фристайле. А вот прыжки с трамплина и лыжное двоеборье в нашей стране сошли на нет после Солт-Лейк-Сити.

История побед и достижений белорусов на Зимних Олимпийских играх-13

История побед и достижений белорусов на Зимних Олимпийских играх-15

История побед и достижений белорусов на Зимних Олимпийских играх-17

Постепенно пропадают с радаров и фигуристы: представителям этого вида спорта не удалось отобраться на Игры-2010, и с тех пор в олимпийской компании их не видно.

Из 10-ти видов спорта, в которых белорусы когда-либо принимали участие на Олимпиаде, медальные успехи приносили лишь три. С 1998 года не возвращаются без наград фристайлисты. А самый большой вклад в общую копилку сделали стреляющие лыжники. А точнее, как мы прекрасно помним по последним Играм, стреляющие лыжницы.

Первый зимний олимпийский чемпион в истории суверенной Беларуси – Алексей Гришин – в пригороде Ванкувера на снежном склоне Сайпресс-Маунтин совершил свой прыжок, который вознес его на вершину пьедестала.

История побед и достижений белорусов на Зимних Олимпийских играх-20

История побед и достижений белорусов на Зимних Олимпийских играх-22

История побед и достижений белорусов на Зимних Олимпийских играх-24

История побед и достижений белорусов на Зимних Олимпийских играх-26

Но поистине историческим вышло выступление наших атлетов в Сочи.

Олимпийский Сочи. Рекордно низкое количество белорусских атлетов, рекордно малое количество представленных белорусами видов спорта, а итог – рекордный медальный успех. Этот город подарил нам два олимпийских чемпиона в лыжной акробатике, в этом виде белорусы уже давно законодатели мод. И четыре награды в биатлоне, причем трехкратное золото Дарьи Домрачевой надолго вписало ее в анналы спортивной истории.

История побед и достижений белорусов на Зимних Олимпийских играх-29

История побед и достижений белорусов на Зимних Олимпийских играх-31

История побед и достижений белорусов на Зимних Олимпийских играх-33

История побед и достижений белорусов на Зимних Олимпийских играх-35

История побед и достижений белорусов на Зимних Олимпийских играх-37

Белорусские болельщики в предвкушении новых моментов триумфа. Триумфа скорости, точности и полета. Пока олимпийская даль туманна, но уже скоро все сомнения развеет соревновательный вихрь Пхенчхана.

История побед и достижений белорусов на Зимних Олимпийских играх-40

История побед и достижений белорусов на Зимних Олимпийских играх-42

# Дарья Домрачева # Фотофакт # Зимняя Олимпиада – 2018

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