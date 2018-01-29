История побед и достижений белорусов на Зимних Олимпийских играх

«Комиссия приняла его. Я был счастлив»: композитор Иванов, написавший первый гимн Беларуси для Олимпиады ( читать далее ).

Тогда на главный форум 4-летия отправилось 33 наших спортсмена, которые гордо прошли на церемонии открытия во главе со знаменосцем Евгением Редькиным, олимпийским чемпионом предыдущих Игр в Альбервиле.

Новости Беларуси. Зимние игры 94-го года в крошечном норвежском Лиллехаммере стали первыми для суверенной белорусской олимпийской команды, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

С тех пор число белорусских олимпийцев неукоснительно росло вплоть до Игр 2002 года. Правда, массовость делегации, в первую очередь, добавляли хоккеисты: в Нагано и Солт-Лейк-Сити, где наши игровики были представлены, олимпийская команда нашей страны была почти в два раза больше, чем в Норвегии. Отсутствие хоккеистов в Турине и Сочи сразу сказалось на численности атлетов под белорусским флагом.

Помимо хоккея, отечественные спортсмены, как правило, защищают честь страны в биатлоне, лыжном и горнолыжном, а также конькобежном спорте, шорт-треке и фристайле. А вот прыжки с трамплина и лыжное двоеборье в нашей стране сошли на нет после Солт-Лейк-Сити.

Постепенно пропадают с радаров и фигуристы: представителям этого вида спорта не удалось отобраться на Игры-2010, и с тех пор в олимпийской компании их не видно.

Из 10-ти видов спорта, в которых белорусы когда-либо принимали участие на Олимпиаде, медальные успехи приносили лишь три. С 1998 года не возвращаются без наград фристайлисты. А самый большой вклад в общую копилку сделали стреляющие лыжники. А точнее, как мы прекрасно помним по последним Играм, стреляющие лыжницы.

Первый зимний олимпийский чемпион в истории суверенной Беларуси – Алексей Гришин – в пригороде Ванкувера на снежном склоне Сайпресс-Маунтин совершил свой прыжок, который вознес его на вершину пьедестала.