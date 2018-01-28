Роджер Федерер выиграл Australian Open в шестой раз

Новости мира. 28 января Роджер Федерер в шестой раз победил на Australian Open. В финале швейцарский теннисист разгромил хорвата Марина Чилича.

Встреча продолжалась более трёх часов. Счет по партиям – 6:2, 6:7, 6:3, 3:6, 6:1. Для Роджера это уже 20 выигранный турнир Большого Шлема.

Роджер Федерер является бывшей первой ракеткой мира в одиночном разряде. Он находился на вершине мирового рейтинга 302 недели, 237 из них – подряд. 16 июля 2017 года стал первым в истории тенниса 8-кратным чемпионом Уимблдонского турнира среди мужчин в одиночном разряде.

27 января Каролин Возняцки выиграла женский финал Australian Open.