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Роджер Федерер выиграл Australian Open в шестой раз

28 января 2018 14:56
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Новости мира. 28 января Роджер Федерер в шестой раз победил на Australian Open. В финале швейцарский теннисист разгромил хорвата Марина Чилича.

Встреча продолжалась более трёх часов. Счет по партиям – 6:2, 6:7, 6:3, 3:6, 6:1. Для Роджера это уже 20 выигранный турнир Большого Шлема.

Роджер Федерер является бывшей первой ракеткой мира в одиночном разряде. Он находился на вершине мирового рейтинга 302 недели, 237 из них – подряд. 16 июля 2017 года стал первым в истории тенниса 8-кратным чемпионом Уимблдонского турнира среди мужчин в одиночном разряде.

27 января Каролин Возняцки выиграла женский финал Australian Open.

Теперь теннисистка возглавит мировой рейтинг – здесь подробнее.

# Теннис # Роджер Федерер

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