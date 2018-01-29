«Мы сделали небольшой шажок вперед». Пресс-секретарь НОК – о количестве лицензий, которые завоевали белорусские спортсмены

В гостях у программы «Неделя спорта» пресс-секретарь Национального олимпийского комитета Виктория Вильевна Меннанова, которая вскоре в составе белорусской делегации отправляется в праздничный Пхенчхан.

В преддверии этих событий мы поговорим об Олимпиаде в Пхенчхане и участии в ней белорусской команды.

Новости Беларуси. Мир живет в ожидании XXIII зимних Олимпийских игр, которые 9 февраля стартуют в Корее, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Болельщики, поклонники спорта на всех континентах затаили дыхание в предвкушении ярких спортивных сражений.

24 января в НОКе прошла пресс-конференция, на которой были подведены итоги завоеванных лицензий. Давайте еще раз озвучим эти цифры.

Виктория Меннанова, пресс-секретарь Национального олимпийского комитета:

На XXIII Олимпийских играх в Пхенчхане 28 белорусских спортсменов примут участие по шести видам спорта. Десять лицензий у нас в биатлоне, семь – в лыжных гонках, шесть – во фристайле, по две – в конькобежном и горнолыжном спорте и одна – в шорт-треке. Если говорить о количестве завоеванных лицензий по сравнению с Олимпиадой в Сочи-2014, то тогда у нас их было 27.

Количество завоеванных лицензий – это максимум или мы где-то не дожали? НОК удовлетворен количеством лицензий, которые завоевали белорусские спортсмены?

Виктория Меннанова:

Безусловно, всегда хочется как можно больше представить спортсменов в иных спортивных дисциплинах. Но, как я отметила, по сравнению с Олимпиадой в Сочи – 27 и в 2018 году – 28 лицензий, то есть можно говорить, что мы сделали небольшой шажок вперед.