НОК: «В Беларуси мода на здоровье, на спорт – не пустой звук»

В гостях у программы «Неделя спорта» пресс-секретарь Национального олимпийского комитета Виктория Вильевна Меннанова, которая вскоре в составе белорусской делегации отправляется в праздничный Пхенчхан.

Среди этих 22 видов – только три из зимних дисциплин: биатлон, фристайл и хоккей, последний из которых в очередной раз не представлен на Олимпиаде под белорусским флагом. Но в Пхенчхане будут выступать белорусские спортсмены еще в лыжных гонках, конькобежном спорте, шорт-треке и горных лыжах.

Новости Беларуси. Недавно Минспорта назвало дисциплины, которым будет уделено особое внимание в 2018 году, что позволит сконцентрировать финансовые ресурсы для более качественной подготовки и успешного выступления белорусских спортсменов в первую очередь на Олимпийских играх, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

На ваш взгляд, какова будет судьба этих видов спорта в 2018 году, и какова позиция НОКа в этом вопросе?

Виктория Меннанова, пресс-секретарь Национального олимпийского комитета:

Безусловно, биатлон, фристайл и хоккей – это те зимние виды спорта, которые очень популярны в нашей стране. Вместе с тем достижения белорусских спортсменов в иных перечисленных вами дисциплинах говорят о том, что мы не стоим на месте и развиваемся.

Возьмем, к примеру, белорусскую горнолыжницу Марию Шканову. В 2017 году она стала лучшей на Универсиаде в Алма-Аты.

Белорусский конькобежный спорт также радует нас своим выдающимися результатами. Марина Зуева стала победительницей на дистанциях 3000 и 5000 метров на той же зимней Универсиаде в Алма-Аты в прошлом сезоне. А белорус Игнат Головатюк показал свой лучший результат и выиграл золото в юниорском Чемпионате мира и побил национальный рекорд Беларуси в спринте.

Это говорит о том, что эти дисциплины у нас развиваются, и я уверена, что белорусам будет за кого поболеть на предстоящей «белой» Олимпиаде. Благодаря нашим олимпийцам, благодаря их победам, популярность этих видов спорта возрастает с каждым днем. В Беларуси мода на здоровье, на спорт – не пустой звук, и мода на спорт развивается с каждым годом.