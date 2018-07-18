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Белоруски Силкина и Просенцова завоевали золото в эстафете на ЧЕ по пятиборью в Венгрии

18 июля 2018 12:52
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Новости Беларуси. В Венгрии проходит Чемпионат Европы по пятиборью, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белоруски Ольга Силкина и  Ирина Просенцова завоевали золотую награду в эстафете.

Белоруски Силкина и Просенцова завоевали золото в эстафете на ЧЕ по пятиборью в Венгрии-1

Перед заключительным видом – лазерной стрельбой и кроссом – представители шести команд претендовали на медали. В итоге, белоруски заработали 1372 балла и всего на одно очко опередили спортсменок из Ирландии.

Континентальной форум в Венгрии продолжится до 23 июля.

# Спортивные соревнования # Ирина Просенцова # Фотофакт

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