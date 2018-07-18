Белоруски Силкина и Просенцова завоевали золото в эстафете на ЧЕ по пятиборью в Венгрии

Новости Беларуси. В Венгрии проходит Чемпионат Европы по пятиборью, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белоруски Ольга Силкина и Ирина Просенцова завоевали золотую награду в эстафете.

Перед заключительным видом – лазерной стрельбой и кроссом – представители шести команд претендовали на медали. В итоге, белоруски заработали 1372 балла и всего на одно очко опередили спортсменок из Ирландии.

Континентальной форум в Венгрии продолжится до 23 июля.