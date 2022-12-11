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Интервью с гимнастками Салос и Горносько про любовь, планы на 2023-й и главные итоги 2022-го

11 декабря 2022 21:00
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Новости Беларуси. Несомненно, самый красивый вид спорта в мире – художественная гимнастика, рассказали в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ. Только надо понимать, что за этой восхитительной картинкой скрывается титанический труд. Детство, баловство, игры все заканчивается уже в пять лет, но это стоит свеч. В студии – лидеры белорусской художественной гимнастики Алина Горносько и Анастасия Салос.  

Что случилось с золотой рыбкой Алины Горносько? 

Интервью с гимнастками Салос и Горносько про любовь, планы на 2023-й и главные итоги 2022-го-1

Алина Горносько, бронзовый призер Олимпийских игр (Токио):  
Во Дворце художественной гимнастики хотела держать золотую рыбку, но она очень мешала моей соседке.  

Юлия Силипицкая, СТВ:   
Чем вам рыбка мешала? 

Интервью с гимнастками Салос и Горносько про любовь, планы на 2023-й и главные итоги 2022-го-4

Анастасия Салос, призер чемпионата мира и Европы:  
В аквариуме был фильтр, и там, знаете, вода постоянно капала, а я очень плохо сплю.  

Алина Горносько:  
Это же золотая рыбка! Во Дворце художественной гимнастики. Мы ее назвали Золушка. Сейчас попрет. 

Юлия Силипицкая:  
С какими чувствами завершается год?  

«2024 должен стать исключением, пора много поработать» 

Алина Горносько:  
Чувство гордости за выполненную работу 100 % есть. Заметен рост. При всем том, что мы не супер много где выступали, но мы, безусловно, очень много тренировались. Я могу сравнить этот год почти с пандемией, потому что тренировок много, а остальное было весело. И все. Я вообще в 2018 году терпела крушение, в 2019 работала. В 2020 мы все красивые сидели на пандемии, в 2021 – опять работали. В 2022 мы тоже как бы отбыли вроде бы свое наказание, пора уже поработать. Но 2024 должен стать исключением, пора много поработать. А потом уже все – на пенсию!  

Юлия Силипицкая:   
Что значит пенсию? Анастасия, вы тоже на пенсию?  

Анастасия Салос:  
Пока не могу сказать. Для меня был особенным чемпионат республики этого года.  

Юлия Силипицкая: 
Понятно, куда тебя рыбка твоя завела. Чемпионат Беларуси. Понятно.  

Интервью с гимнастками Салос и Горносько про любовь, планы на 2023-й и главные итоги 2022-го-7

Анастасия Салос:  
Удалось в третий раз стать чемпионкой республики в многоборье. Для меня это очень значимо. Я очень счастлива, что удалось съездить в отпуск, получилось съездить на родину, к родным. И также побывать в Питере. Мы с Алиной были на неделю в отпуске в Питере.  

Юлия Силипицкая:  
Питер, я так понимаю, вздрогнул от вашей красоты.  

«Я никогда столько не гуляла». Про отпуск в Питере  

Анастасия Салос:   
Обследовали весь город.  

Юлия Силипицкая:  
Обследователи ногами или на авто? 

Алина Горносько:  
Я никогда столько не гуляла, я проверила свой август, что первую неделю отпуска я провела дома, и я абсолютно не вылазила из дому, я проходила в среднем 50 шагов в день. А потом я поехала в Питер, и это было больше 20 тысяч.  

Юлия Силипицкая:  
20 тысяч шагов в день? 

Алина Горносько:  
Да. У нас была программа максимум.  

Анастасия Салос:  
20-35 тысяч шагов в день.  

Юлия Силипицкая:  
С вами знакомились?  

Анастасия Салос:  
Нас узнавали.  

Юлия Силипицкая:  
Да ты что?  

Алина Горносько: 
Нам было очень приятно, нас каждый день узнавали. В Эрмитаж мы пойдем, гуляем, там же миллион залов, слушаем аудиогида и подходит какая-то девочка: Алина, Настя это вы?  

Интервью с гимнастками Салос и Горносько про любовь, планы на 2023-й и главные итоги 2022-го-10

Юлия Силипицкая:  
Какое выступление твое самое запоминающееся? Не важно, победила ты или не победила. Вот для тебя в этом году? Очень такое яркое, можно сказать, эмоционально яркое.  

«Я еще не разу так не наслаждалась упражнениями» 

Алина Горносько:  
Последний прошедший турнир международный на призы Марины Лобачевой, моего любимого тренера. Для меня всегда очень ответственный. Я на себя кладу какую-то безумную ответственность, ее не подвести, очень-очень стараться. И многоборье у меня вновь не удалось на чемпионате республики. Я, конечно, безумно расстроилась, я не знаю, что это был за спад такой. Анастасия Максимовна здорово поддержала, выиграла там всякие золотые медали. Но я все-таки должна была собраться, показать то, что я могу, доказать тренеру, что вообще не все так плохо и это что-то, какой-то просто диагноз этого года. И чемпионат республики, видимо, тоже мой диагноз.  

Юлия Силипицкая:  
Ну должна же быть какая-то череда неудач, чтобы потом был стимул, да?  

Алина Горносько:  
Возможно. И, в общем, выступление в финале, когда я уже боролась за каждый вид, за каждую сотую, десятую, я наслаждалась этим выступлением. И даже не попав в финал с булавами, потому что я же шедеврально просто выступила в многоборье, что не смогла попасть в восьмерку лучших. И выступать с булавами. Я вышла на показательном выступлении под белорусскую музыку, под «Касіў Ясь канюшыну». И я еще не разу так не наслаждалась упражнениями. Когда я выступила, так уже на усталости. И в конце соревнований с этим упражнением действительно, наверное, я его очень сильно запомнила.  

Юлия Силипицкая:  
Насколько сложно проигрывать своим подружкам? Внутри есть червячок? 

Как ощущается конкуренция между подругами в художественной гимнастике?  

Алина Горносько:  
Давайте я отвечу на этот вопрос. Если бы все было гладко и золото просто вешалось ко мне на шею или к Насте, то год бы, наверное, никак не прошел. Поэтому очень здорово, что у нас есть такая дикая конкуренция как между собой, так и остальные девчонки всегда подтягиваются. И вот-вот наступают на пятки.  

Юлия Силипицкая:  
То есть это мы думаем, что вас двое, а вас гораздо больше? 

Алина Горносько: 
Да.  

Анастасия Салос:  
У нас огромная конкуренция в сборной. А сейчас молодые девчонки тоже подтягиваются. И поэтому заставляют…  

Юлия Силипицкая:  
Кто ваши главные конкуренты?  

Интервью с гимнастками Салос и Горносько про любовь, планы на 2023-й и главные итоги 2022-го-13

Анастасия Салос:  
Давай со старшеньких начнем.  

Алина Горносько:  
Анна Каменщикова, Дарья Ткачева, Яна Стрига, Алина Красноруцкая, Маргарита Тимошенко, Елизавета Зорькина, Дарья Веренич. А в следующем году еще и 2007 год рождения выходит на мастерскую программу, их еще ого-го. Поэтому работаем, нас Ирина Юрьевна держит.  

Юлия Силипицкая:  
И дружить, и конкурировать. Насколько это тяжело? Я не могу представить себе.  

Анастасия Салос:  
Мы научились это разделять. Жизнь жизнью, а соперничество в спорте.  

Юлия Силипицкая:  
Вы идеальные девушки.  

Алина Горносько:  
Безусловно, это бабский коллектив, это сложно. Психологически заскоки есть и у одной, и у второй. Мы научились с ними справляться.  

Из-за чего подрались Алина Горносько и Анастасия Салос?  

Юлия Силипицкая:  
Вы деретесь?  

Алина Горносько:  
Честно?  

Анастасия Салос:  
Один раз было.  

Алина Горносько:   
Так получилось. Давай без подробностей.  

Анастасия Салос:  
Это было не связано со спортом. Это была бытовая стычка. На самом деле, мы очень разные. И мне кажется, из-за этого мы дополняем друг друга, поэтому так хорошо получается дружить.  

Интервью с гимнастками Салос и Горносько про любовь, планы на 2023-й и главные итоги 2022-го-16

Юлия Силипицкая:  
Если что-то не получилось, то во всем виноват кто-то или что-то. Как может спортсмен быть виноват? Не может он быть виноват. Давайте ленту. Эта лента она вот просто уже израсходовала себя.  

«Мы 9 метров ленту сделали» 

Алина Горносько:  
С лентой, возможно, мы работаем чуть больше. У нас есть свои приспособления. Мы даже развлекались, что мы 9 метров ленту сделали, чтобы потом с шестью было удобнее выступать.  

Юлия Силипицкая:  
Получилось?  

Алина Горносько:  
Конечно, она уже бесконечная совсем, с этим очень сложно. Но почему нет? Обмануть свою голову.   

Юлия Силипицкая:  
И сколько вы так на 9-метровке?  

Алина Горносько:  
Работаем в зале, никому не показывали, а то вдруг еще введут международные правила. Оно нам надо?  

Анастасия Салос:  
Вот у нас всегда есть запасные предметы. Тренировочный предмет, предмет, с которым выступаем.  

Юлия Силипицкая:  
Они разные?  

Анастасия Салос:  
Допустим, ленты. Ленты быстро изнашиваются, пушатся и не хочется портить соревновательный момент.  

Юлия Силипицкая:  
Сколько лет за год убабахиваете?  

Анастасия Салос:  
Очень много. Пять, может быть.  

Зачем гимнасткам скакалка?  

Юлия Силипицкая: 
Предмет из прошлого. Получил новое рождение. А вы как отнеслись?  

Интервью с гимнастками Салос и Горносько про любовь, планы на 2023-й и главные итоги 2022-го-19

Анастасия Салос:  
Знаете, на самом деле…  

Юлия Силипицкая:  
Боксеры очень любят скакалку.  

Анастасия Салос:  
Это основы гимнастики. Если гимнастка не умеет работать со скакалкой…  

Юлия Силипицкая:  
Крест на ней?  

Анастасия Салос: 
Да.  

Юлия Силипицкая:  
Иди, не прыгай, не мешай.  

Анастасия Салос:  
Просто очень хорошо развивает мелкую моторику, координацию.  

Юлия Силипицкая:  
Вам это надо?   

Анастасия Салос:  
Конечно. Разнообразие какое-то.  

Юлия Силипицкая: 
То есть ты получила удовольствие, что скакалочка опять вернулась, да?  

Анастасия Салос:  
Конечно, было очень сложно вспомнить, как это все делать, делать всякие манипуляции. Очень много прыжков нужно было делать. Но с другой стороны, это разнообразие.  

Юлия Силипицкая:  
Правила в мировой гимнастике немножко отличаются от правил той же самой России, как вы выступаете? Есть ли дискомфорт?  

Чем выделяется белорусская школа гимнастики?  

Алина Горносько:  
Наши правила, которых мы придерживаемся, мы выступаем по международным правилам. С этого года они были изменены. Каждое четырехлетие они меняются. Есть определенные добавки. Если в олимпийском году мы видели дикую сложность просто какую-то цирковую. Предмет вылетал каждую секундочку, то в этом году у нас есть ограничение все-таки по некоторым манипуляциям. Есть ограничения по некоторым элементам. И добавилась целая бригада артистики.  

Юлия Силипицкая:  
Что не может не радовать.  

Интервью с гимнастками Салос и Горносько про любовь, планы на 2023-й и главные итоги 2022-го-22

Алина Горносько:  
Наконец-то, да. Это, наверное, мое. И белорусская школа гимнастики выделяется этим, потому что у нас всегда есть и образ, и история. И я считаю, что музыка вообще не похожая на всех. Девчонки у нас эмоциональные. Каждая по-своему. Кому-то лучше дается лиричное упражнение или это будет вальс. Кто-то будет в страхе держать весь зал, кто-то может веселиться.  

Юлия Силипицкая: 
Что значит держать в страхе зал, я хочу знать.  

Анастасия Салос:  
Смотреть исподлобья и наводить суету.  

Алина Горносько:  
Да, взгляды. А кто-то умеет вообще в четырех упражнениях сделать четыре абсолютно разных образа. Поэтому над этим работаем, это интересно. И этим мы отличаемся.  

Юлия Силипицкая: 
То есть вы манипуляторы зрителями?  

Алина Горносько:  
Зрителю же тоже интересно, когда он приходит.  

Анастасия Салос:  
На самом деле, я очень люблю перевоплощаться, я люблю все свои упражнения.   

Алина Горносько:  
В тихом омуте черти водятся.  

Анастасия Салос:  
И я думаю, что держать зал в страхе у меня тоже получится.  

Юлия Силипицкая:  
А если бы дали полную волю. Собрать композицию и взять, допустим, определенные образы. Те, которые вы еще никогда не брали. Какие бы вы взяли?  

Алина Горносько:  
Для себя могу выразить только, наверное, какие-то агрессивные.  

Анастасия Салос:  
Я всегда мечтала о музыке танго под упражнение с мячом. Но, к сожалению, или пока не нашли подходящей музыки, или у меня пока не получается настолько выразить танго. Поэтому пока еще такого упражнения не было. В этом году у меня отчасти лирические булавы. И я думаю, что у меня в целом хорошо получилось это выразить. И сделать что-то новое с булавами.  

Интервью с гимнастками Салос и Горносько про любовь, планы на 2023-й и главные итоги 2022-го-25

Горносько: «Я частенько забываю упражнения»  

Юлия Силипицкая:  
Это было. А будет?  

Алина Горносько:   
Надо задуматься.   

Анастасия Салос:  
А то, что будет в следующем году, новые упражнения – это секрет.  

Алина Горносько:  
Я частенько забываю упражнения. Это не всегда видно зрителю, судьям, но у меня бывает такой сумбур в голове. При каких-то мыслях или допущенной ошибки. И я, бывает, меняю местами что-то. Куда то не в ту сторону иду.  

Юлия Силипицкая:  
Ты очень часто начала ездить, тебя приглашают на мастер-классы. Что ты черпаешь?  

Алина Горносько:  
Мне очень приятно, что у меня осталась такая возможность. И теперь у меня есть статус, меня приглашают, ждут. И очень хотят видеть. Я очень сильно делюсь эмоциями в этот момент, я стараюсь показать все самое лучшее, интересное, я слежу за каждым взглядом ребенка, я пытаюсь его чему-то научить. И он также делится со мной энергетикой. Но это, конечно, сложно. Это моя мотивация в этом году. Когда какой-то маленький ребенок тебе на простой бумажке или билетике, на чеке или где угодно напишет «Алина, ты лучшая». Тебе это подарит. Родители скажут: вы являетесь кумиром для моего ребенка. Они все просто побегут обняться. И смотрят в глаза. Это ли не мотивация, в этом году особенно?  

Юлия Силипицкая:  
А как же любовь? У вас хватает времени на личное?  

Анастасия Салос: 
Давайте пропустим этот вопрос.  

Алина Горносько:   
Для таких принцессок, так сказать, достойных нет.  

Юлия Силипицкая:  
Хотя бы скажите портрет идеального мужчины. Он должен быть спортсменом?  

Алина Горносько:   
Мне больше нравится интрига. Наверное. Наверное, спортсменом.  

Юлия Силипицкая:  
И брюнет?  

Интервью с гимнастками Салос и Горносько про любовь, планы на 2023-й и главные итоги 2022-го-28

Алина Горносько:  
Нет. Любой. И даже какая-то простота в общении. Без какой-либо короны. И мы тоже, получается, девушки, которые вообще не слабый пол уже. Не знаю.  

Юлия Силипицкая:  
Это как это не слабый?

Алина Горносько:  
А мы не слабый.   

Юлия Силипицкая:   
А какой вы?  

Алина Горносько:  
Я воспитана в спорте, у меня 18 лет в художественной гимнастике. У меня вот такой вот характер, со мной нужно попробовать ужиться. 

Юлия Силипицкая:  
Какие цели вы себе поставили на 2023-й?  

«В любой момент готовы выйти на международную арену»  

Алина Горносько:  
Конечно, самые большие. Хотелось бы вернуться на международную арену.   

Юлия Силипицкая:  
А вы вообще готовитесь?  

Алина Горносько:   
Мы всегда готовы.  

Анастасия Салос:  
Мы всегда во всеоружии. И в любой момент готовы выйти на международную арену. И не просто выйти.  

Алина Горносько:  
Я думаю, что нас там очень-очень не хватает. Я верю, что по нам искренне скучают. А мы скоро обязательно подъедем.  

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