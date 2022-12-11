Интервью с гимнастками Салос и Горносько про любовь, планы на 2023-й и главные итоги 2022-го

Новости Беларуси. Несомненно, самый красивый вид спорта в мире – художественная гимнастика, рассказали в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ. Только надо понимать, что за этой восхитительной картинкой скрывается титанический труд. Детство, баловство, игры все заканчивается уже в пять лет, но это стоит свеч. В студии – лидеры белорусской художественной гимнастики Алина Горносько и Анастасия Салос.
Что случилось с золотой рыбкой Алины Горносько?
Алина Горносько, бронзовый призер Олимпийских игр (Токио):
Во Дворце художественной гимнастики хотела держать золотую рыбку, но она очень мешала моей соседке.
Юлия Силипицкая, СТВ:
Чем вам рыбка мешала?
Анастасия Салос, призер чемпионата мира и Европы:
В аквариуме был фильтр, и там, знаете, вода постоянно капала, а я очень плохо сплю.
Алина Горносько:
Это же золотая рыбка! Во Дворце художественной гимнастики. Мы ее назвали Золушка. Сейчас попрет.
Юлия Силипицкая:
С какими чувствами завершается год?
«2024 должен стать исключением, пора много поработать»
Алина Горносько:
Чувство гордости за выполненную работу 100 % есть. Заметен рост. При всем том, что мы не супер много где выступали, но мы, безусловно, очень много тренировались. Я могу сравнить этот год почти с пандемией, потому что тренировок много, а остальное было весело. И все. Я вообще в 2018 году терпела крушение, в 2019 работала. В 2020 мы все красивые сидели на пандемии, в 2021 – опять работали. В 2022 мы тоже как бы отбыли вроде бы свое наказание, пора уже поработать. Но 2024 должен стать исключением, пора много поработать. А потом уже все – на пенсию!
Юлия Силипицкая:
Что значит пенсию? Анастасия, вы тоже на пенсию?
Анастасия Салос:
Пока не могу сказать. Для меня был особенным чемпионат республики этого года.
Юлия Силипицкая:
Понятно, куда тебя рыбка твоя завела. Чемпионат Беларуси. Понятно.
Анастасия Салос:
Удалось в третий раз стать чемпионкой республики в многоборье. Для меня это очень значимо. Я очень счастлива, что удалось съездить в отпуск, получилось съездить на родину, к родным. И также побывать в Питере. Мы с Алиной были на неделю в отпуске в Питере.
Юлия Силипицкая:
Питер, я так понимаю, вздрогнул от вашей красоты.
«Я никогда столько не гуляла». Про отпуск в Питере
Анастасия Салос:
Обследовали весь город.
Юлия Силипицкая:
Обследователи ногами или на авто?
Алина Горносько:
Я никогда столько не гуляла, я проверила свой август, что первую неделю отпуска я провела дома, и я абсолютно не вылазила из дому, я проходила в среднем 50 шагов в день. А потом я поехала в Питер, и это было больше 20 тысяч.
Юлия Силипицкая:
20 тысяч шагов в день?
Алина Горносько:
Да. У нас была программа максимум.
Анастасия Салос:
20-35 тысяч шагов в день.
Юлия Силипицкая:
С вами знакомились?
Анастасия Салос:
Нас узнавали.
Юлия Силипицкая:
Да ты что?
Алина Горносько:
Нам было очень приятно, нас каждый день узнавали. В Эрмитаж мы пойдем, гуляем, там же миллион залов, слушаем аудиогида и подходит какая-то девочка: Алина, Настя это вы?
Юлия Силипицкая:
Какое выступление твое самое запоминающееся? Не важно, победила ты или не победила. Вот для тебя в этом году? Очень такое яркое, можно сказать, эмоционально яркое.
«Я еще не разу так не наслаждалась упражнениями»
Алина Горносько:
Последний прошедший турнир международный на призы Марины Лобачевой, моего любимого тренера. Для меня всегда очень ответственный. Я на себя кладу какую-то безумную ответственность, ее не подвести, очень-очень стараться. И многоборье у меня вновь не удалось на чемпионате республики. Я, конечно, безумно расстроилась, я не знаю, что это был за спад такой. Анастасия Максимовна здорово поддержала, выиграла там всякие золотые медали. Но я все-таки должна была собраться, показать то, что я могу, доказать тренеру, что вообще не все так плохо и это что-то, какой-то просто диагноз этого года. И чемпионат республики, видимо, тоже мой диагноз.
Юлия Силипицкая:
Ну должна же быть какая-то череда неудач, чтобы потом был стимул, да?
Алина Горносько:
Возможно. И, в общем, выступление в финале, когда я уже боролась за каждый вид, за каждую сотую, десятую, я наслаждалась этим выступлением. И даже не попав в финал с булавами, потому что я же шедеврально просто выступила в многоборье, что не смогла попасть в восьмерку лучших. И выступать с булавами. Я вышла на показательном выступлении под белорусскую музыку, под «Касіў Ясь канюшыну». И я еще не разу так не наслаждалась упражнениями. Когда я выступила, так уже на усталости. И в конце соревнований с этим упражнением действительно, наверное, я его очень сильно запомнила.
Юлия Силипицкая:
Насколько сложно проигрывать своим подружкам? Внутри есть червячок?
Как ощущается конкуренция между подругами в художественной гимнастике?
Алина Горносько:
Давайте я отвечу на этот вопрос. Если бы все было гладко и золото просто вешалось ко мне на шею или к Насте, то год бы, наверное, никак не прошел. Поэтому очень здорово, что у нас есть такая дикая конкуренция как между собой, так и остальные девчонки всегда подтягиваются. И вот-вот наступают на пятки.
Юлия Силипицкая:
То есть это мы думаем, что вас двое, а вас гораздо больше?
Алина Горносько:
Да.
Анастасия Салос:
У нас огромная конкуренция в сборной. А сейчас молодые девчонки тоже подтягиваются. И поэтому заставляют…
Юлия Силипицкая:
Кто ваши главные конкуренты?
Анастасия Салос:
Давай со старшеньких начнем.
Алина Горносько:
Анна Каменщикова, Дарья Ткачева, Яна Стрига, Алина Красноруцкая, Маргарита Тимошенко, Елизавета Зорькина, Дарья Веренич. А в следующем году еще и 2007 год рождения выходит на мастерскую программу, их еще ого-го. Поэтому работаем, нас Ирина Юрьевна держит.
Юлия Силипицкая:
И дружить, и конкурировать. Насколько это тяжело? Я не могу представить себе.
Анастасия Салос:
Мы научились это разделять. Жизнь жизнью, а соперничество в спорте.
Юлия Силипицкая:
Вы идеальные девушки.
Алина Горносько:
Безусловно, это бабский коллектив, это сложно. Психологически заскоки есть и у одной, и у второй. Мы научились с ними справляться.
Из-за чего подрались Алина Горносько и Анастасия Салос?
Юлия Силипицкая:
Вы деретесь?
Алина Горносько:
Честно?
Анастасия Салос:
Один раз было.
Алина Горносько:
Так получилось. Давай без подробностей.
Анастасия Салос:
Это было не связано со спортом. Это была бытовая стычка. На самом деле, мы очень разные. И мне кажется, из-за этого мы дополняем друг друга, поэтому так хорошо получается дружить.
Юлия Силипицкая:
Если что-то не получилось, то во всем виноват кто-то или что-то. Как может спортсмен быть виноват? Не может он быть виноват. Давайте ленту. Эта лента она вот просто уже израсходовала себя.
«Мы 9 метров ленту сделали»
Алина Горносько:
С лентой, возможно, мы работаем чуть больше. У нас есть свои приспособления. Мы даже развлекались, что мы 9 метров ленту сделали, чтобы потом с шестью было удобнее выступать.
Юлия Силипицкая:
Получилось?
Алина Горносько:
Конечно, она уже бесконечная совсем, с этим очень сложно. Но почему нет? Обмануть свою голову.
Юлия Силипицкая:
И сколько вы так на 9-метровке?
Алина Горносько:
Работаем в зале, никому не показывали, а то вдруг еще введут международные правила. Оно нам надо?
Анастасия Салос:
Вот у нас всегда есть запасные предметы. Тренировочный предмет, предмет, с которым выступаем.
Юлия Силипицкая:
Они разные?
Анастасия Салос:
Допустим, ленты. Ленты быстро изнашиваются, пушатся и не хочется портить соревновательный момент.
Юлия Силипицкая:
Сколько лет за год убабахиваете?
Анастасия Салос:
Очень много. Пять, может быть.
Зачем гимнасткам скакалка?
Юлия Силипицкая:
Предмет из прошлого. Получил новое рождение. А вы как отнеслись?
Анастасия Салос:
Знаете, на самом деле…
Юлия Силипицкая:
Боксеры очень любят скакалку.
Анастасия Салос:
Это основы гимнастики. Если гимнастка не умеет работать со скакалкой…
Юлия Силипицкая:
Крест на ней?
Анастасия Салос:
Да.
Юлия Силипицкая:
Иди, не прыгай, не мешай.
Анастасия Салос:
Просто очень хорошо развивает мелкую моторику, координацию.
Юлия Силипицкая:
Вам это надо?
Анастасия Салос:
Конечно. Разнообразие какое-то.
Юлия Силипицкая:
То есть ты получила удовольствие, что скакалочка опять вернулась, да?
Анастасия Салос:
Конечно, было очень сложно вспомнить, как это все делать, делать всякие манипуляции. Очень много прыжков нужно было делать. Но с другой стороны, это разнообразие.
Юлия Силипицкая:
Правила в мировой гимнастике немножко отличаются от правил той же самой России, как вы выступаете? Есть ли дискомфорт?
Чем выделяется белорусская школа гимнастики?
Алина Горносько:
Наши правила, которых мы придерживаемся, мы выступаем по международным правилам. С этого года они были изменены. Каждое четырехлетие они меняются. Есть определенные добавки. Если в олимпийском году мы видели дикую сложность просто какую-то цирковую. Предмет вылетал каждую секундочку, то в этом году у нас есть ограничение все-таки по некоторым манипуляциям. Есть ограничения по некоторым элементам. И добавилась целая бригада артистики.
Юлия Силипицкая:
Что не может не радовать.
Алина Горносько:
Наконец-то, да. Это, наверное, мое. И белорусская школа гимнастики выделяется этим, потому что у нас всегда есть и образ, и история. И я считаю, что музыка вообще не похожая на всех. Девчонки у нас эмоциональные. Каждая по-своему. Кому-то лучше дается лиричное упражнение или это будет вальс. Кто-то будет в страхе держать весь зал, кто-то может веселиться.
Юлия Силипицкая:
Что значит держать в страхе зал, я хочу знать.
Анастасия Салос:
Смотреть исподлобья и наводить суету.
Алина Горносько:
Да, взгляды. А кто-то умеет вообще в четырех упражнениях сделать четыре абсолютно разных образа. Поэтому над этим работаем, это интересно. И этим мы отличаемся.
Юлия Силипицкая:
То есть вы манипуляторы зрителями?
Алина Горносько:
Зрителю же тоже интересно, когда он приходит.
Анастасия Салос:
На самом деле, я очень люблю перевоплощаться, я люблю все свои упражнения.
Алина Горносько:
В тихом омуте черти водятся.
Анастасия Салос:
И я думаю, что держать зал в страхе у меня тоже получится.
Юлия Силипицкая:
А если бы дали полную волю. Собрать композицию и взять, допустим, определенные образы. Те, которые вы еще никогда не брали. Какие бы вы взяли?
Алина Горносько:
Для себя могу выразить только, наверное, какие-то агрессивные.
Анастасия Салос:
Я всегда мечтала о музыке танго под упражнение с мячом. Но, к сожалению, или пока не нашли подходящей музыки, или у меня пока не получается настолько выразить танго. Поэтому пока еще такого упражнения не было. В этом году у меня отчасти лирические булавы. И я думаю, что у меня в целом хорошо получилось это выразить. И сделать что-то новое с булавами.
Горносько: «Я частенько забываю упражнения»
Юлия Силипицкая:
Это было. А будет?
Алина Горносько:
Надо задуматься.
Анастасия Салос:
А то, что будет в следующем году, новые упражнения – это секрет.
Алина Горносько:
Я частенько забываю упражнения. Это не всегда видно зрителю, судьям, но у меня бывает такой сумбур в голове. При каких-то мыслях или допущенной ошибки. И я, бывает, меняю местами что-то. Куда то не в ту сторону иду.
Юлия Силипицкая:
Ты очень часто начала ездить, тебя приглашают на мастер-классы. Что ты черпаешь?
Алина Горносько:
Мне очень приятно, что у меня осталась такая возможность. И теперь у меня есть статус, меня приглашают, ждут. И очень хотят видеть. Я очень сильно делюсь эмоциями в этот момент, я стараюсь показать все самое лучшее, интересное, я слежу за каждым взглядом ребенка, я пытаюсь его чему-то научить. И он также делится со мной энергетикой. Но это, конечно, сложно. Это моя мотивация в этом году. Когда какой-то маленький ребенок тебе на простой бумажке или билетике, на чеке или где угодно напишет «Алина, ты лучшая». Тебе это подарит. Родители скажут: вы являетесь кумиром для моего ребенка. Они все просто побегут обняться. И смотрят в глаза. Это ли не мотивация, в этом году особенно?
Юлия Силипицкая:
А как же любовь? У вас хватает времени на личное?
Анастасия Салос:
Давайте пропустим этот вопрос.
Алина Горносько:
Для таких принцессок, так сказать, достойных нет.
Юлия Силипицкая:
Хотя бы скажите портрет идеального мужчины. Он должен быть спортсменом?
Алина Горносько:
Мне больше нравится интрига. Наверное. Наверное, спортсменом.
Юлия Силипицкая:
И брюнет?
Алина Горносько:
Нет. Любой. И даже какая-то простота в общении. Без какой-либо короны. И мы тоже, получается, девушки, которые вообще не слабый пол уже. Не знаю.
Юлия Силипицкая:
Это как это не слабый?
Алина Горносько:
А мы не слабый.
Юлия Силипицкая:
А какой вы?
Алина Горносько:
Я воспитана в спорте, у меня 18 лет в художественной гимнастике. У меня вот такой вот характер, со мной нужно попробовать ужиться.
Юлия Силипицкая:
Какие цели вы себе поставили на 2023-й?
«В любой момент готовы выйти на международную арену»
Алина Горносько:
Конечно, самые большие. Хотелось бы вернуться на международную арену.
Юлия Силипицкая:
А вы вообще готовитесь?
Алина Горносько:
Мы всегда готовы.
Анастасия Салос:
Мы всегда во всеоружии. И в любой момент готовы выйти на международную арену. И не просто выйти.
Алина Горносько:
Я думаю, что нас там очень-очень не хватает. Я верю, что по нам искренне скучают. А мы скоро обязательно подъедем.
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