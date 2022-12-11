Интервью с гимнастками Салос и Горносько про любовь, планы на 2023-й и главные итоги 2022-го

Новости Беларуси. Несомненно, самый красивый вид спорта в мире – художественная гимнастика, рассказали в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ. Только надо понимать, что за этой восхитительной картинкой скрывается титанический труд. Детство, баловство, игры все заканчивается уже в пять лет, но это стоит свеч. В студии – лидеры белорусской художественной гимнастики Алина Горносько и Анастасия Салос. Что случилось с золотой рыбкой Алины Горносько?

Алина Горносько, бронзовый призер Олимпийских игр (Токио):

Во Дворце художественной гимнастики хотела держать золотую рыбку, но она очень мешала моей соседке. Юлия Силипицкая, СТВ:

Чем вам рыбка мешала?

Анастасия Салос, призер чемпионата мира и Европы:

В аквариуме был фильтр, и там, знаете, вода постоянно капала, а я очень плохо сплю. Алина Горносько:

Это же золотая рыбка! Во Дворце художественной гимнастики. Мы ее назвали Золушка. Сейчас попрет. Юлия Силипицкая:

С какими чувствами завершается год? «2024 должен стать исключением, пора много поработать» Алина Горносько:

Чувство гордости за выполненную работу 100 % есть. Заметен рост. При всем том, что мы не супер много где выступали, но мы, безусловно, очень много тренировались. Я могу сравнить этот год почти с пандемией, потому что тренировок много, а остальное было весело. И все. Я вообще в 2018 году терпела крушение, в 2019 работала. В 2020 мы все красивые сидели на пандемии, в 2021 – опять работали. В 2022 мы тоже как бы отбыли вроде бы свое наказание, пора уже поработать. Но 2024 должен стать исключением, пора много поработать. А потом уже все – на пенсию! Юлия Силипицкая:

Что значит пенсию? Анастасия, вы тоже на пенсию? Анастасия Салос:

Пока не могу сказать. Для меня был особенным чемпионат республики этого года. Юлия Силипицкая:

Понятно, куда тебя рыбка твоя завела. Чемпионат Беларуси. Понятно.

Анастасия Салос:

Удалось в третий раз стать чемпионкой республики в многоборье. Для меня это очень значимо. Я очень счастлива, что удалось съездить в отпуск, получилось съездить на родину, к родным. И также побывать в Питере. Мы с Алиной были на неделю в отпуске в Питере. Юлия Силипицкая:

Питер, я так понимаю, вздрогнул от вашей красоты. «Я никогда столько не гуляла». Про отпуск в Питере Анастасия Салос:

Обследовали весь город. Юлия Силипицкая:

Обследователи ногами или на авто? Алина Горносько:

Я никогда столько не гуляла, я проверила свой август, что первую неделю отпуска я провела дома, и я абсолютно не вылазила из дому, я проходила в среднем 50 шагов в день. А потом я поехала в Питер, и это было больше 20 тысяч. Юлия Силипицкая:

20 тысяч шагов в день? Алина Горносько:

Да. У нас была программа максимум. Анастасия Салос:

20-35 тысяч шагов в день. Юлия Силипицкая:

С вами знакомились? Анастасия Салос:

Нас узнавали. Юлия Силипицкая:

Да ты что? Алина Горносько:

Нам было очень приятно, нас каждый день узнавали. В Эрмитаж мы пойдем, гуляем, там же миллион залов, слушаем аудиогида и подходит какая-то девочка: Алина, Настя это вы?

Юлия Силипицкая:

Какое выступление твое самое запоминающееся? Не важно, победила ты или не победила. Вот для тебя в этом году? Очень такое яркое, можно сказать, эмоционально яркое. «Я еще не разу так не наслаждалась упражнениями» Алина Горносько:

Последний прошедший турнир международный на призы Марины Лобачевой, моего любимого тренера. Для меня всегда очень ответственный. Я на себя кладу какую-то безумную ответственность, ее не подвести, очень-очень стараться. И многоборье у меня вновь не удалось на чемпионате республики. Я, конечно, безумно расстроилась, я не знаю, что это был за спад такой. Анастасия Максимовна здорово поддержала, выиграла там всякие золотые медали. Но я все-таки должна была собраться, показать то, что я могу, доказать тренеру, что вообще не все так плохо и это что-то, какой-то просто диагноз этого года. И чемпионат республики, видимо, тоже мой диагноз. Юлия Силипицкая:

Ну должна же быть какая-то череда неудач, чтобы потом был стимул, да? Алина Горносько:

Возможно. И, в общем, выступление в финале, когда я уже боролась за каждый вид, за каждую сотую, десятую, я наслаждалась этим выступлением. И даже не попав в финал с булавами, потому что я же шедеврально просто выступила в многоборье, что не смогла попасть в восьмерку лучших. И выступать с булавами. Я вышла на показательном выступлении под белорусскую музыку, под «Касіў Ясь канюшыну». И я еще не разу так не наслаждалась упражнениями. Когда я выступила, так уже на усталости. И в конце соревнований с этим упражнением действительно, наверное, я его очень сильно запомнила. Юлия Силипицкая:

Насколько сложно проигрывать своим подружкам? Внутри есть червячок? Как ощущается конкуренция между подругами в художественной гимнастике? Алина Горносько:

Давайте я отвечу на этот вопрос. Если бы все было гладко и золото просто вешалось ко мне на шею или к Насте, то год бы, наверное, никак не прошел. Поэтому очень здорово, что у нас есть такая дикая конкуренция как между собой, так и остальные девчонки всегда подтягиваются. И вот-вот наступают на пятки. Юлия Силипицкая:

То есть это мы думаем, что вас двое, а вас гораздо больше? Алина Горносько:

Да. Анастасия Салос:

У нас огромная конкуренция в сборной. А сейчас молодые девчонки тоже подтягиваются. И поэтому заставляют… Юлия Силипицкая:

Кто ваши главные конкуренты?

Анастасия Салос:

Давай со старшеньких начнем. Алина Горносько:

Анна Каменщикова, Дарья Ткачева, Яна Стрига, Алина Красноруцкая, Маргарита Тимошенко, Елизавета Зорькина, Дарья Веренич. А в следующем году еще и 2007 год рождения выходит на мастерскую программу, их еще ого-го. Поэтому работаем, нас Ирина Юрьевна держит. Юлия Силипицкая:

И дружить, и конкурировать. Насколько это тяжело? Я не могу представить себе. Анастасия Салос:

Мы научились это разделять. Жизнь жизнью, а соперничество в спорте. Юлия Силипицкая:

Вы идеальные девушки. Алина Горносько:

Безусловно, это бабский коллектив, это сложно. Психологически заскоки есть и у одной, и у второй. Мы научились с ними справляться. Из-за чего подрались Алина Горносько и Анастасия Салос? Юлия Силипицкая:

Вы деретесь? Алина Горносько:

Честно? Анастасия Салос:

Один раз было. Алина Горносько:

Так получилось. Давай без подробностей. Анастасия Салос:

Это было не связано со спортом. Это была бытовая стычка. На самом деле, мы очень разные. И мне кажется, из-за этого мы дополняем друг друга, поэтому так хорошо получается дружить.

Юлия Силипицкая:

Если что-то не получилось, то во всем виноват кто-то или что-то. Как может спортсмен быть виноват? Не может он быть виноват. Давайте ленту. Эта лента она вот просто уже израсходовала себя. «Мы 9 метров ленту сделали» Алина Горносько:

С лентой, возможно, мы работаем чуть больше. У нас есть свои приспособления. Мы даже развлекались, что мы 9 метров ленту сделали, чтобы потом с шестью было удобнее выступать. Юлия Силипицкая:

Получилось? Алина Горносько:

Конечно, она уже бесконечная совсем, с этим очень сложно. Но почему нет? Обмануть свою голову. Юлия Силипицкая:

И сколько вы так на 9-метровке? Алина Горносько:

Работаем в зале, никому не показывали, а то вдруг еще введут международные правила. Оно нам надо? Анастасия Салос:

Вот у нас всегда есть запасные предметы. Тренировочный предмет, предмет, с которым выступаем. Юлия Силипицкая:

Они разные? Анастасия Салос:

Допустим, ленты. Ленты быстро изнашиваются, пушатся и не хочется портить соревновательный момент. Юлия Силипицкая:

Сколько лет за год убабахиваете? Анастасия Салос:

Очень много. Пять, может быть. Зачем гимнасткам скакалка? Юлия Силипицкая:

Предмет из прошлого. Получил новое рождение. А вы как отнеслись?

Анастасия Салос:

Знаете, на самом деле… Юлия Силипицкая:

Боксеры очень любят скакалку. Анастасия Салос:

Это основы гимнастики. Если гимнастка не умеет работать со скакалкой… Юлия Силипицкая:

Крест на ней? Анастасия Салос:

Да. Юлия Силипицкая:

Иди, не прыгай, не мешай. Анастасия Салос:

Просто очень хорошо развивает мелкую моторику, координацию. Юлия Силипицкая:

Вам это надо? Анастасия Салос:

Конечно. Разнообразие какое-то. Юлия Силипицкая:

То есть ты получила удовольствие, что скакалочка опять вернулась, да? Анастасия Салос:

Конечно, было очень сложно вспомнить, как это все делать, делать всякие манипуляции. Очень много прыжков нужно было делать. Но с другой стороны, это разнообразие. Юлия Силипицкая:

Правила в мировой гимнастике немножко отличаются от правил той же самой России, как вы выступаете? Есть ли дискомфорт? Чем выделяется белорусская школа гимнастики? Алина Горносько:

Наши правила, которых мы придерживаемся, мы выступаем по международным правилам. С этого года они были изменены. Каждое четырехлетие они меняются. Есть определенные добавки. Если в олимпийском году мы видели дикую сложность просто какую-то цирковую. Предмет вылетал каждую секундочку, то в этом году у нас есть ограничение все-таки по некоторым манипуляциям. Есть ограничения по некоторым элементам. И добавилась целая бригада артистики. Юлия Силипицкая:

Что не может не радовать.

Алина Горносько:

Наконец-то, да. Это, наверное, мое. И белорусская школа гимнастики выделяется этим, потому что у нас всегда есть и образ, и история. И я считаю, что музыка вообще не похожая на всех. Девчонки у нас эмоциональные. Каждая по-своему. Кому-то лучше дается лиричное упражнение или это будет вальс. Кто-то будет в страхе держать весь зал, кто-то может веселиться. Юлия Силипицкая:

Что значит держать в страхе зал, я хочу знать. Анастасия Салос:

Смотреть исподлобья и наводить суету. Алина Горносько:

Да, взгляды. А кто-то умеет вообще в четырех упражнениях сделать четыре абсолютно разных образа. Поэтому над этим работаем, это интересно. И этим мы отличаемся. Юлия Силипицкая:

То есть вы манипуляторы зрителями? Алина Горносько:

Зрителю же тоже интересно, когда он приходит. Анастасия Салос:

На самом деле, я очень люблю перевоплощаться, я люблю все свои упражнения. Алина Горносько:

В тихом омуте черти водятся. Анастасия Салос:

И я думаю, что держать зал в страхе у меня тоже получится. Юлия Силипицкая:

А если бы дали полную волю. Собрать композицию и взять, допустим, определенные образы. Те, которые вы еще никогда не брали. Какие бы вы взяли? Алина Горносько:

Для себя могу выразить только, наверное, какие-то агрессивные. Анастасия Салос:

Я всегда мечтала о музыке танго под упражнение с мячом. Но, к сожалению, или пока не нашли подходящей музыки, или у меня пока не получается настолько выразить танго. Поэтому пока еще такого упражнения не было. В этом году у меня отчасти лирические булавы. И я думаю, что у меня в целом хорошо получилось это выразить. И сделать что-то новое с булавами.

Горносько: «Я частенько забываю упражнения» Юлия Силипицкая:

Это было. А будет? Алина Горносько:

Надо задуматься. Анастасия Салос:

А то, что будет в следующем году, новые упражнения – это секрет. Алина Горносько:

Я частенько забываю упражнения. Это не всегда видно зрителю, судьям, но у меня бывает такой сумбур в голове. При каких-то мыслях или допущенной ошибки. И я, бывает, меняю местами что-то. Куда то не в ту сторону иду. Юлия Силипицкая:

Ты очень часто начала ездить, тебя приглашают на мастер-классы. Что ты черпаешь? Алина Горносько:

Мне очень приятно, что у меня осталась такая возможность. И теперь у меня есть статус, меня приглашают, ждут. И очень хотят видеть. Я очень сильно делюсь эмоциями в этот момент, я стараюсь показать все самое лучшее, интересное, я слежу за каждым взглядом ребенка, я пытаюсь его чему-то научить. И он также делится со мной энергетикой. Но это, конечно, сложно. Это моя мотивация в этом году. Когда какой-то маленький ребенок тебе на простой бумажке или билетике, на чеке или где угодно напишет «Алина, ты лучшая». Тебе это подарит. Родители скажут: вы являетесь кумиром для моего ребенка. Они все просто побегут обняться. И смотрят в глаза. Это ли не мотивация, в этом году особенно? Юлия Силипицкая:

А как же любовь? У вас хватает времени на личное? Анастасия Салос:

Давайте пропустим этот вопрос. Алина Горносько:

Для таких принцессок, так сказать, достойных нет. Юлия Силипицкая:

Хотя бы скажите портрет идеального мужчины. Он должен быть спортсменом? Алина Горносько:

Мне больше нравится интрига. Наверное. Наверное, спортсменом. Юлия Силипицкая:

И брюнет?