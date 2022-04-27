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Три матча, две победы. Белорусы удачно стартовали на открытом Кубке России по хоккею на траве

27 апреля 2022 15:47
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Новости Беларуси. Три матча, две победы. Белорусские представители удачно стартовали на открытом Кубке России по хоккею на траве, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Особенно уверенно выглядели девушки из клуба «Минск». Они камня на камне не оставили от обороны спортсменок из сборной Свердловской области. В ворота оппоненток влетели 7 безответных мячей.  

Три матча, две победы. Белорусы удачно стартовали на открытом Кубке России по хоккею на траве-1

А вот парни команды Минска проиграли «Динамо-Электростали». Поначалу все складывалось очень неплохо, и белорусы вели 2:0, однако за вторую половину умудрились пропустить 5 голов.  

И, наконец, брестский «Строитель» с трудом сломил сопротивление «Динамо-Строителя» – 3:2.  

Завтра, 28 апреля, игры в группах продолжатся. Для попадания в плей-офф в пульке необходимо финишировать не ниже второго места.  

# Хоккей # Фотофакт

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