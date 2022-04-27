Три матча, две победы. Белорусы удачно стартовали на открытом Кубке России по хоккею на траве

Новости Беларуси. Три матча, две победы. Белорусские представители удачно стартовали на открытом Кубке России по хоккею на траве, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Особенно уверенно выглядели девушки из клуба «Минск». Они камня на камне не оставили от обороны спортсменок из сборной Свердловской области. В ворота оппоненток влетели 7 безответных мячей.
А вот парни команды Минска проиграли «Динамо-Электростали». Поначалу все складывалось очень неплохо, и белорусы вели 2:0, однако за вторую половину умудрились пропустить 5 голов.
И, наконец, брестский «Строитель» с трудом сломил сопротивление «Динамо-Строителя» – 3:2.
Завтра, 28 апреля, игры в группах продолжатся. Для попадания в плей-офф в пульке необходимо финишировать не ниже второго места.