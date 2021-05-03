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В Минске завершился международный юношеский турнир по гандболу

03 мая 2021 20:39
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Новости Беларуси. Завершен международный юношеский гандбольный турнир, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Минске завершился международный юношеский турнир по гандболу-1

За звание лучших боролись как белорусы, так и юноши из России и Украины. У принимающей стороны участие принимали сразу две дружины. По итогам трехдневной борьбы триумфаторами стали ребята из первой команды Беларуси, которые в главном поединке одолели русскую дружину – 32:28. Третью ступень пьедестала оспаривали украинцы и вторая команда Беларуси. И в этом противостоянии викторию праздновали хозяева – 38:28.

# Гандбол # Фотофакт

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