В Минске завершился международный юношеский турнир по гандболу

За звание лучших боролись как белорусы, так и юноши из России и Украины. У принимающей стороны участие принимали сразу две дружины. По итогам трехдневной борьбы триумфаторами стали ребята из первой команды Беларуси, которые в главном поединке одолели русскую дружину – 32:28. Третью ступень пьедестала оспаривали украинцы и вторая команда Беларуси. И в этом противостоянии викторию праздновали хозяева – 38:28.