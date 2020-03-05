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Илья Ивашко и Егор Герасимов сыграют в матче Кубка Дэвиса против немцев

05 марта 2020 20:09
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Новости Беларуси. Мужская сборная Беларуси по теннису готовится к квалификационному матчу Кубка Дэвиса, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 6 и 7 марта подопечные Дмитрия Жирмонта сыграют в гостях против немцев. По традиции, перед началом противостояния прошла жеребьевка.

Илья Ивашко и Егор Герасимов сыграют в матче Кубка Дэвиса против немцев-1

В первый день матча будет сыграно два одиночных поединка. Откроют противостояние первый номер сборной Германии Ян-Леннард Штруфф и вторая ракетка нашей команды Илья Ивашко, затем на корт выйдут Филипп Кольшрайбер и наш Егор Герасимов. Второй соревновательный день откроет парная игра, а затем состоятся две одиночки. Но капитаны команд имеют право сделать замены.

Илья Ивашко и Егор Герасимов сыграют в матче Кубка Дэвиса против немцев-4

# Теннис # Илья Ивашко # Егор Герасимов # Фотофакт

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