Виктор Кривко о спринте Кубка IBU: «Я всегда выхожу бороться до конца»

Наталья Федорцова, корреспондент: Уже прошли две спринтерские гонки – среди мужчин и женщин. Наши спортсмены остались без медалей, к сожалению. Аделина Сабитова заняла 27-е место, не порадовали медалями и парни. Виктор Кривко стал 15-м, Максим Воробей – 11-й, а Егор Казаринов – 50-й.

Виктор Кривко, биатлонист сборной Беларуси:

Настроение всегда боевое, перед стартом я всегда выхожу бороться до конца. Но в гонке, когда стартуешь, понимаешь, что не в совсем хорошем состоянии находишься. Сказывается то, что уже 28-я гонка в сезоне у меня, не считая контрольных стартов и тренировок. Поэтому накопление усталости очень большое, это сказывается на моем самочувствии и на том, как я могу себя реализовать.