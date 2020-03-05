Виктор Кривко о спринте Кубка IBU: «Я всегда выхожу бороться до конца»
Новости Беларуси. Финальный этап Кубка Международного союза биатлонистов в Раубичах. 5 марта в программе значились две спринтерские гонки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об итогах очередного соревновательного дня уже готова рассказать Наталья Федорцова.
Наталья Федорцова, корреспондент:
Уже прошли две спринтерские гонки – среди мужчин и женщин. Наши спортсмены остались без медалей, к сожалению. Аделина Сабитова заняла 27-е место, не порадовали медалями и парни. Виктор Кривко стал 15-м, Максим Воробей – 11-й, а Егор Казаринов – 50-й.
Виктор Кривко, биатлонист сборной Беларуси:
Настроение всегда боевое, перед стартом я всегда выхожу бороться до конца. Но в гонке, когда стартуешь, понимаешь, что не в совсем хорошем состоянии находишься. Сказывается то, что уже 28-я гонка в сезоне у меня, не считая контрольных стартов и тренировок. Поэтому накопление усталости очень большое, это сказывается на моем самочувствии и на том, как я могу себя реализовать.
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