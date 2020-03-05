Владимир Базанов о матче за Суперкубок Беларуси: «Может быть, немножко кто-то там недоволен судейством»

Новости Беларуси. Третий раз кряду футбольный Суперкубок Беларуси поднимает брестское «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт». 4 марта в противостоянии за главный трофей сошлись чемпион страны и обладатель Кубка – солигорский «Шахтёр». Павел Савицкий о Суперкубке Беларуси: «Мы больше хотели этого»

Матч завершился со счетом 2:0 в пользу динамовцев. Брестчане начали напирать со старта, и первый гол зрители увидели уже на третьей минуте.

Александр Нойок пробивал штрафной мяч, который угодил в штангу, а его товарищ по команде Габи Кики смог воспользоваться ситуацией и вывел брестчан вперед. Вскоре Павел Савицкий увеличил разрыв до двух мячей, собственно, эти цифры и стали итоговыми.