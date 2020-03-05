Кубок IBU в «Раубичах». Завершён спринт среди женщин, белоруска 27-я

Новости Беларуси. В «Раубичах» продолжается финальный этап Кубка международного союза биатлонистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 5 марта в программе – две спринтерские гонки. За соревнованиями следит корреспондент СТВ – Наталья Федорцова.

Наталья Федорцова, корреспондент:

Мы присутствуем на заключительном этапе Кубка IBU. Соревнования не самые топовые и рейтинговые, но это не значит, что в «Раубичах» скучно и неинтересно.