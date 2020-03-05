Кубок IBU в «Раубичах». Завершён спринт среди женщин, белоруска 27-я
Новости Беларуси. В «Раубичах» продолжается финальный этап Кубка международного союза биатлонистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 5 марта в программе – две спринтерские гонки.
За соревнованиями следит корреспондент СТВ – Наталья Федорцова.
Наталья Федорцова, корреспондент:
Мы присутствуем на заключительном этапе Кубка IBU. Соревнования не самые топовые и рейтинговые, но это не значит, что в «Раубичах» скучно и неинтересно.
Более 100 спортсменов из 31 страны приехали в Беларусь, чтобы побороться за медали. Наше представительство, кстати, не самое массовое – всего четыре белоруса представлено.
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