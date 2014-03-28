Ильиных об организации ЧМ по фигурному катанию в Японии: Такое впечатление, что над танцорами решили поиздеваться

Новости России. 28 марта в японской Сайтаме танцевальные дуэты выступили с коротким танцем.

По итогам первого соревновательного дня лидируют итальянцы Анна Каппеллини и Лука Ланотте (69,70). Вторыми идут канадцы Кэйтлин Уивер и Эндрю Пойе (69,20), третьими – французы Натали Пешала и Фабиан Бурза (68,20).

Призеры Олимпийских игр российская танцевальная пара Елена Ильиных и Никита Кацалапов занимает пятое место. Спортсмены набрали 65,67 балла.

И, как призналась пара, они крайне недовольны организацией чемпионата мира-2014 в Японии.

Елена Ильиных, российская фигуристка:

Здесь кошмарное расписание тренировок у танцоров. Мы очень любим кататься в Японии, но здесь – такое впечатление, что над танцорами решили поиздеваться. До отеля от катка ехать далеко, поэтому после сегодняшней утренней тренировки нам пришлось идти в общий душ и ждать выступления на катке. Полежать на кроватях не удалось – их занимают те, кто выступает в первой разминке.

Состав сборной России на чемпионате мира в Японии:

Танцы: Екатерина Боброва – Дмитрий Соловьев, Елена Ильиных – Никита Кацалапов, Виктория Синицина – Руслан Жиганшин.

Пары: Юлия Антипова – Нодари Маисурадзе, Вера Базарова – Юрий Ларионов, Ксения Столбова – Федор Климов.

Мужчины: Максим Ковтун.

Женщины: Юлия Липницкая, Анна Погорилая.

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