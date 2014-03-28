В центральном мачте чемпионата Беларуси по баскетболу «Цмокі-Мінск» обыграли «Гродно-93» – 86:68

Новости Беларуси. Самое ожидаемое противостояние в мужском баскетбольном чемпионате Беларуси. Столичные «Цмокі» 27 марта принимали на своей площадке «Гродно-93». К дебютному матчу на национальной арене чемпион подошел с определенными кадровыми трудностями, что вкупе с очевидным желание гродненцев щелкнуть по носу фаворитов сулило неплохую закрутку.

Сильнейший клуб страны в связи с занятостью на международной арене во внутреннем первенстве получил привилегию в виду прямой путевку в компанию сильнейших во втором круге с очковым багажом, равным улову лидера, читай «Гродно».

Возвращение с еврокубковых хлебов к родным пенатам ознаменовалось дуэлью с главным чемпионатным конкурентом.

В отсутствии в составе минчане Бенсона и Бразелтона, а также Уошберна, соглашение с которым тренерский штаб «горожан» решил не продлевать, скамейка хозяев насчитывала всего четверку игроков.

Впрочем, в нынешнем сезоне «Цмокам» уже доводилось играть столь скудным резервом даже против более серьезных оппонентов нежели «Гродно». Так что, приноровившись к игровому ритму в чемпионате, подопечные Андрея Кривоноса довольно быстро прибрали инициативу к рукам и уже не упускали ее вплоть до конца игры.

К большому перерыву они велю «плюс шесть» (не самое прочное преимущество), но третья десятиминутка сняла все вопросы. «Драконы» уверенно довели дело до победы – 86:68, показав, что в белорусском баскетболе им по-прежнему нет равных.

Самым результативным на площадке стал защитник «Гродно» Дмитрий Кузьмин, набравший 18 очков, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Уже 1 апреля соперники померятся силами в городе над Неманом. Быть может, в родных стенах дружине Андрея Василевко удастся показать больше и взять реванш.