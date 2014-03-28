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Чествование участников Паралимпийских игр в Сочи прошло 27 марта в Минске

28 марта 2014 06:46
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Новости Беларуси. В очередной раз 27 марта поздравления принимали белорусские паралимпийцы. На торжества пришли атлеты, тренеры, сервисмены, массажисты.

За каждой медалью, а их в Сочи было завоевано три, стоят целые бригады людей и всем им вновь сказали «спасибо» представители Минспорта, Национального паралимпийского комитета и спонсоры.

Наибольших почестей удостоились, конечно же, призеры Игр Василий Шаптебой и Ядвига Скоробогатая.

Однако и другие участник не остались в обиде, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Лидия Графеева, участница Паралимпийских игр:
Видно, что люди старались, готовились. Очень приятно, конечно, что в честь нас это все сделано. Конечно, очень впечатляет.

Валентина Шиц, участница Паралимпийских игр:
Приехала из Гомельской области. Пока отдыхаю. Мне очень понравилось, как пели девушки. И вообще очень приятно, что пригласили меня.

Людмила Волчек, участница Паралимпийских игр:
Спасибо спонсорам, что нас поддерживают, что не оставляют нас, как говорится, за бортом, а все равно приветствуют и дарят подарки. Конечно, это очень приятно. Идем вперед. 

# Зимняя Олимпиада

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