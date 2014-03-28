ХК «Динамо-Минск» вышел в финал Кубка Надежды, обыграв череповецкую «Северсталь», – 3:0

Новости Беларуси. Минское хоккейное «Динамо» – в финале Кубка Надежды. 27 марта белорусы оставили за бортом турнира череповецкую «Северсталь». Перед четвертым противостоянием у «зубров» был запас прочности.

«Зубры» решили не испытывать судьбу и не тянуть с ответом на вопрос «быть ли финалу Кубка Надежды в Минске».

«Динамо» в этот вечер выдало, несомненно, один из самых ярких матчей в этом сезоне.

И дело не только в победе и забитых шайбах. «Зубры» бились на каждом сантиметре площадки, притом и в прямом смысле слова. Но стычки с соперником Илья Шинкевича и Александра Матерухина нельзя назвать просто грубостью. Игроки сражались за себя и своих партнеров.

Но, самое главное, таких эмоций и такого единства на «Минск-Арене» не чувствовалось давно.

Невольно проскальзывает мысль: «эх, так бы в «регулярке». И, действительно, правильным сейчас будет не оглядываться назад, а наслаждаться по-настоящему красивой и слаженной игрой «Динамо».

А в самом же матче получилось все, на удивление, легко. Уже на 4 минуте встречи Томаш Суровы вывел «зубров» вперед. Конечно, не обошлось без ошибки Штепанека.

Решилось же все во второй трети. Шайбы Александра Матерухина и Сергея Дрозда установили окончательный счет на табло – 3:0. Минчане в финале, а у Ларса Хаугена наконец-то шот-аут, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ларс Хауген, вратарь ХК «Динамо-Минск»:

Да, я очень доволен тем, что не пропустил. Мы сумели навязать «Северстали» нашу игру. И защита играла очень хорошо. По моим воротам были броски, но не так много, и я должен был справиться. Очень рад, что мы выиграли и провели неплохой матч.

Первые поединки финальной серии пройдут в Минске и состоятся они уже 1 и 2 апреля.

Соперник в любом случае будет серьезный – «Трактор» или «Авангард». Но игра и настрой «Динамо» заставляют верить в то, что Алексей Калюжный еще «покачает» арену в этом сезоне.