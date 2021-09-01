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​Игорь Бокий на Паралимпиаде занял 5-е место на стометровке брассом

01 сентября 2021 15:31
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Новости Беларуси. На Паралимпиаде в Токио белорусы 1 сентября могли значительно подняться в медальном зачете, однако четыре финала в плавании с участием белорусов принесли нашей команде только зачетные очки, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

​Игорь Бокий на Паралимпиаде занял 5-е место на стометровке брассом-1

На 100-метровке брассом 16-кратный чемпион Игорь Бокий финишировал с пятым временем, пятый результат и у Анастасии Зудиловой. Владимир Изотов замкнул сильнейший квартет. На дистанции 200 метров комплексным плаванием Егор Щелканов также остановился в шаге от пьедестала.

# Паралимпийские игры # Игорь Бокий # Анастасия Зудилова # Владимир Изотов # Егор Щелканов # Фотофакт

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