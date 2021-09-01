​Игорь Бокий на Паралимпиаде занял 5-е место на стометровке брассом

Новости Беларуси. На Паралимпиаде в Токио белорусы 1 сентября могли значительно подняться в медальном зачете, однако четыре финала в плавании с участием белорусов принесли нашей команде только зачетные очки, сообщили в программе «СТВ-Спорт».