​Игорь Бокий на Паралимпиаде занял 5-е место на стометровке брассом

Новости Беларуси. На Паралимпиаде в Токио белорусы 1 сентября могли значительно подняться в медальном зачете, однако четыре финала в плавании с участием белорусов принесли нашей команде только зачетные очки, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. На Паралимпиаде в Токио белорусы 1 сентября могли значительно подняться в медальном зачете, однако четыре финала в плавании с участием белорусов принесли нашей команде только зачетные очки, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
На 100-метровке брассом 16-кратный чемпион Игорь Бокий финишировал с пятым временем, пятый результат и у Анастасии Зудиловой. Владимир Изотов замкнул сильнейший квартет. На дистанции 200 метров комплексным плаванием Егор Щелканов также остановился в шаге от пьедестала.