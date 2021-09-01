В чемпионате Беларуси по хоккею «Юность» обыграла «Гомель»

Новости Беларуси. Чемпионат Беларуси по хоккею стартовал тремя матчами экстралиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Особое внимание было приковано к прошлогодним финалистам, где столичная «Юность» принимала «Гомель».

Гости решили не ждать особого приглашения в споре и пошли в наступление первыми, на 8-й минуте отличился Евгений Григоренко. Вторая двадцатиминкутка изобиловала атаками то одних, то других, но с меткостью парням как-то не везло, под занавес второго периода хозяева смогли отыграться. Встреча завершилась овертаймом, решающую шайбу забросил Всеволод Кашкар, итог матча – 2:1 в пользу минчан.

С аналогичным счетом закончилась и вторая игра среды: «Динамо-Молодечно» сильнее «Могилева». Жлобинский «Металлург» на выезде переиграл солигорский «Шахтер» – 4:3.