Сборная Беларуси по мини-футболу проиграла иранцам дважды

Новости Беларуси. В товарищеском матче по мини-футболу сборная Беларуси потерпела второе поражение кряду от команды Ирана, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Поединок вторника, который проходил на площадке столичного спортивного комплекса «Уручье», закончился со счетом 5:1 в пользу гостей. В стане белорусов отличились Артем Козел и Владислав Селюк. Следующие оппоненты подопечных Александра Савинцева – команда Грузии. Встреча запланирована 3 и 4 сентября на выезде.