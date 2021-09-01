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Сборная Беларуси по мини-футболу проиграла иранцам дважды

01 сентября 2021 15:20
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Новости Беларуси. В товарищеском матче по мини-футболу сборная Беларуси потерпела второе поражение кряду от команды Ирана, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сборная Беларуси по мини-футболу проиграла иранцам дважды-1

Поединок вторника, который проходил на площадке столичного спортивного комплекса «Уручье», закончился со счетом 5:1 в пользу гостей. В стане белорусов отличились Артем Козел и Владислав Селюк. Следующие оппоненты подопечных Александра Савинцева – команда Грузии. Встреча запланирована 3 и 4 сентября на выезде.

# Мини-футбол # Артем Козел # Владислав Селюк # Александр Савинцев # Фотофакт

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