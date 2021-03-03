ЧБ Беларуси по хоккею. Как проходит матч минской «Юности» и «Бреста»?

Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по хоккею началась самая горячая пора – стадия плей-офф. 3 марта проходят сразу четыре стартовых матча первого раунда, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Так, в Молодечно местное «Динамо» сражается с «Металлургом», а «Гомель» дома принимает «Неман». Новополоцкий «Химик» гостит в Солигорске у «Шахтера», а «Юность» встречается с «Брестом».

Наталья Федорцова, корреспондент:

На «Чижовка-Арене» настоящая жара. Хорошее настроение столичной команде обеспечила Федерация хоккея Беларуси, вручив «красно-синим» кубок победителя регулярного чемпионата. Может, именно этот фактор раззадорит брестскую команду. Они достаточно сенсационно появились здесь, в плей-офф. Никто из экспертов не мог предположить, что команда Ковалева сенсационно обыграет «Локомотив» в переходном турнире и будет сражаться за Кубок Президента.