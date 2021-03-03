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ЧБ Беларуси по хоккею. Как проходит матч минской «Юности» и «Бреста»?

03 марта 2021 18:08
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Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по хоккею началась самая горячая пора – стадия плей-офф. 3 марта проходят сразу четыре стартовых матча первого раунда, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

ЧБ Беларуси по хоккею. Как проходит матч минской «Юности» и «Бреста»?-1

Так, в Молодечно местное «Динамо» сражается с «Металлургом», а «Гомель» дома принимает «Неман». Новополоцкий «Химик» гостит в Солигорске у «Шахтера», а «Юность» встречается с «Брестом».

На первом матче южан со столичным клубом побывала и наш корреспондент Наталья Федорцова.

Тренер ХК «Юность-Минск» о матче с «Брестом»: «Я считаю, что наша команда сильнее»

ЧБ Беларуси по хоккею. Как проходит матч минской «Юности» и «Бреста»?-4

Наталья Федорцова, корреспондент:
На «Чижовка-Арене» настоящая жара. Хорошее настроение столичной команде обеспечила Федерация хоккея Беларуси, вручив «красно-синим» кубок победителя регулярного чемпионата. Может, именно этот фактор раззадорит брестскую команду. Они достаточно сенсационно появились здесь, в плей-офф. Никто из экспертов не мог предположить, что команда Ковалева сенсационно обыграет «Локомотив» в переходном турнире и будет сражаться за Кубок Президента.

ЧБ Беларуси по хоккею. Как проходит матч минской «Юности» и «Бреста»?-7

Подробнее – в видеоматериале.

# Хоккей Беларуси # Наталья Федорцова # Андрей Ковалев # Фотофакт

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