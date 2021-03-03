Тренер ХК «Юность-Минск» о матче с «Брестом»: «Я считаю, что наша команда сильнее»

Александр Белявский, тренер ХК «Юность-Минск»:

Мы настраиваемся прежде всего, что это плей-офф, то есть плохих соперников, как говорится, не бывает. То есть настраиваемся очень серьезно. Недооценки, конечно же, не будет. Мы говорили о том, что будем выходить и играть, как обычно. Я считаю, что наша команда сильнее, это просто-напросто опасность недооценки, которую мы пытаемся исключить.

Мы попытаемся дать бой, попытаемся посопротивляться.