Тренер ХК «Юность-Минск» о матче с «Брестом»: «Я считаю, что наша команда сильнее»

Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по хоккею началась самая горячая пора – стадия плей-офф. 3 марта проходят сразу четыре стартовых матча первого раунда, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
ЧБ Беларуси по хоккею. Как проходит матч минской «Юности» и «Бреста»?
Александр Белявский, тренер ХК «Юность-Минск»:
Мы настраиваемся прежде всего, что это плей-офф, то есть плохих соперников, как говорится, не бывает. То есть настраиваемся очень серьезно. Недооценки, конечно же, не будет. Мы говорили о том, что будем выходить и играть, как обычно. Я считаю, что наша команда сильнее, это просто-напросто опасность недооценки, которую мы пытаемся исключить.
Мы попытаемся дать бой, попытаемся посопротивляться.
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