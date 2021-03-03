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Тренер ХК «Юность-Минск» о матче с «Брестом»: «Я считаю, что наша команда сильнее»

03 марта 2021 18:10
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Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по хоккею началась самая горячая пора – стадия плей-офф. 3 марта проходят сразу четыре стартовых матча первого раунда, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

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Тренер ХК «Юность-Минск» о матче с «Брестом»: «Я считаю, что наша команда сильнее»-1

Александр Белявский, тренер ХК «Юность-Минск»:
Мы настраиваемся прежде всего, что это плей-офф, то есть плохих соперников, как говорится, не бывает. То есть настраиваемся очень серьезно. Недооценки, конечно же, не будет. Мы говорили о том, что будем выходить и играть, как обычно. Я считаю, что наша команда сильнее, это просто-напросто опасность недооценки, которую мы пытаемся исключить.

Мы попытаемся дать бой, попытаемся посопротивляться.

Тренер ХК «Юность-Минск» о матче с «Брестом»: «Я считаю, что наша команда сильнее»-4

Подробнее смотрите в видеоматериале.

# Хоккей Беларуси # Александр Белявский # Наталья Федорцова # Фотофакт

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