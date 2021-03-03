Провёл на льду более 18 минут. Егор Шарангович в матче за «Нью-Джерси» отметился голевой передачей

Белорусскому форварду удалось набрать очки во втором матче кряду. На этот раз Егор отметился голевой передачей. Правда, отдана она была за 15 секунд до сирены, когда «Девилз» уже уступали 0:2 и шансов на успех почти не имели. Тем не менее Шарангович смело может заносить игру в актив – белорус провел на льду более 18 минут и заработал пятый результативный балл в сезоне.