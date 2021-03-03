Провёл на льду более 18 минут. Егор Шарангович в матче за «Нью-Джерси» отметился голевой передачей

Ночью 3 марта в Национальной хоккейной лиге состоялись восемь поединков, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В одном из них клуб нашего Егора Шаранговича «Нью-Джерси» принимал «Айлендерс».
Ночью 3 марта в Национальной хоккейной лиге состоялись восемь поединков, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В одном из них клуб нашего Егора Шаранговича «Нью-Джерси» принимал «Айлендерс».
Белорусскому форварду удалось набрать очки во втором матче кряду. На этот раз Егор отметился голевой передачей. Правда, отдана она была за 15 секунд до сирены, когда «Девилз» уже уступали 0:2 и шансов на успех почти не имели. Тем не менее Шарангович смело может заносить игру в актив – белорус провел на льду более 18 минут и заработал пятый результативный балл в сезоне.
Из других матчей отметим пенсильванское дерби, в котором «Питтсбург» даже в отсутствие Сидни Кросби, угодившего в COVID-протокол, разобрался с «Филадельфией» – 5:2. «Тампа-Бэй» засушила «Даллас» – 2:0, а голкипер «молний» Андрей Василевский стал первым вратарем в истории команды, сыгравшим на ноль в трех матчах подряд.