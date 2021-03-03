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Провёл на льду более 18 минут. Егор Шарангович в матче за «Нью-Джерси» отметился голевой передачей

03 марта 2021 16:53
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Ночью 3 марта в Национальной хоккейной лиге состоялись восемь поединков, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В одном из них клуб нашего Егора Шаранговича «Нью-Джерси» принимал «Айлендерс».

Провёл на льду более 18 минут. Егор Шарангович в матче за «Нью-Джерси» отметился голевой передачей-1

Белорусскому форварду удалось набрать очки во втором матче кряду. На этот раз Егор отметился голевой передачей. Правда, отдана она была за 15 секунд до сирены, когда «Девилз» уже уступали 0:2 и шансов на успех почти не имели. Тем не менее Шарангович смело может заносить игру в актив – белорус провел на льду более 18 минут и заработал пятый результативный балл в сезоне.

Провёл на льду более 18 минут. Егор Шарангович в матче за «Нью-Джерси» отметился голевой передачей-4

Из других матчей отметим пенсильванское дерби, в котором «Питтсбург» даже в отсутствие Сидни Кросби, угодившего в COVID-протокол, разобрался с «Филадельфией» – 5:2. «Тампа-Бэй» засушила «Даллас» – 2:0, а голкипер «молний» Андрей Василевский стал первым вратарем в истории команды, сыгравшим на ноль в трех матчах подряд.

# Хоккей # Егор Шарангович # Андрей Василевский # Сидни Кросби # Фотофакт

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