Хоккей. Егор Шарангович принёс «Калгари» победу в матче НХЛ

Белорусские хоккеисты Егор Шарангович и Алексей Протас провели очередные поединки в сезоне Национальной хоккейной лиги. Больше преуспел нападающий «Калгари», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Он помог своей дружине дома обыграть «Лос-Анджелес».

В третьем периоде Шарангович при счете 2:2 вывел «огоньков» вперед, забросив 21-ю шайбу в нынешнем сезоне. Окончательные цифры на табло были установлены под занавес матча, когда хозяева поразили пустые ворота соперника. Итог – 4:2. Отметим, Егор прервал серию из 11 игр без голов.

Алексей Протас сегодня получил рекордный айс тайм в форме «Вашингтона». Он составил 20 минут 17 секунд. Однако результативными действиями форвард отличиться не смог. А его дружина разгромно уступила на выезде «Детройту» – 3:8.