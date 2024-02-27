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В Минске прошли матчи второго раунда Олимпийских дней молодёжи по гандболу среди девушек

27 февраля 2024 20:05
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Семь команд со всей Беларуси принимают участие в Олимпийских днях молодежи по гандболу. В столичном РЦОР проходит второй этап турнира, сообщили в программе «СТВ-Спорт» на СТВ.

В Минске прошли матчи второго раунда Олимпийских дней молодёжи по гандболу среди девушек-1

Сильнейших определяют девушки 16-17 лет. Первый этап проходил в октябре. Лидером стала команда Минска, одержавшая победы во всех шести матчах. На второй позиции расположилась Могилевская область, на третьей – Минская. Сегодня, 27 февраля, прошли очередные матчи второго раунда. Главной встречей дня стало противостояние между дружинами столицы и Гомельской области. Минчанки вели с первых минут, и несмотря на достойную борьбу оппоненток, одержали уверенную победу со счетом 48:33.

В Минске прошли матчи второго раунда Олимпийских дней молодёжи по гандболу среди девушек-4

Марина Олей, старший тренер РЦОР по гандболу:
В этом году уже участвуют в чемпионате Республики Беларусь среди женских команд во втором дивизионе. Благодаря этому, конечно, у наших девчонок больше опыта и результативность от этого лучше, чем у других команд. В каждом возрасте есть девчонки, которые могут пополнить списки национальных команд, а так же молодежных сборных Беларуси.

Впереди еще четыре игровых дня, в каждом из которых по 3-4 матча. Победитель турнира определится в субботу, 2 марта.

# Гандбол # Марина Олей

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