Сборная Беларуси по пляжному футболу вернулась с ЧМ – подводим итоги мундиаля

Самая успешная на данный момент белорусская игровая команда вернулась с чемпионата мира. И не с пустыми руками. В Национальном аэропорту встречали наших пляжных футболистов, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Они подобрались к пьедесталу планетарного форума на расстояние вытянутой руки. А капитан взял два личных приза.

В итоге подопечные Николаса Альварадо смогли замкнуть топ-4. Нападающий сборной Беларуси Игорь Бриштель вошел в символическую сборную турнира и получил бронзовый мяч – награду третьему лучшему игроку мундиаля. К слову, приз сделан в единственном экземпляре. Также исполнитель отправил в ворота соперников 12 мячей, за что получил второй подарок как лучший бомбардир старта.

Игорь Б риштель, лучший бомбардир чемпионата мира по пляжному футболу: Мечтал стать лучшим игроком чемпионата. Вышли бы в финал – было бы золото. Но ничего страшного. Я тоже рад, что такой приз получил. Что оценили мою работу, нашу работу – приз, можно сказать, командный. Через 14 месяцев стартует на Сейшелах чемпионат мира, через полгода – квалификация. Надеемся подготовиться и отобраться. И в следующем сезоне выступить лучше, чем в этом.

Никита Чайковский, защитник сборной Беларуси по пляжному футболу:

Было очень приятно играть. И хотелось показать, что Беларусь способна на многое. Мы это доказали, но нас все поздравляют, что топ-4, но, честно, есть осадок такой, недосказанность. Все-таки проделали такую работу, такие матчи выиграли, меняли ход игры буквально за секунду. И остались в шаге от пьедестала.

В этом сезоне белорусам еще предстоит ряд форумов, в их числе отбор на Евролигу, Всемирные игры Дружбы и квалификация на следующий чемпионат мира.