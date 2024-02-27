В Минске стартовал финал соревнований по хоккею среди детей и подростков «Золотая шайба»

Сегодня, 27 февраля, в Минске стартовали республиканские финальные соревнования среди детей и подростков по хоккею «Золотая шайба» на призы Президента Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Сегодня, 27 февраля, в Минске стартовали республиканские финальные соревнования среди детей и подростков по хоккею «Золотая шайба» на призы Президента Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Глава государства Александр Лукашенко направил приветствие участникам турнира. Матчи предварительного этапа пройдут с 27 по 29 февраля. 1 марта победители групп сойдутся в решающем поединке за главный трофей, а остальные дружины разыграют третье, пятое и седьмое места.