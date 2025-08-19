Хоккеисты минского «Динамо» обыграли московский ЦСКА в товарищеском матче

В отличие от Кубка Минска, где много игрового времени получала молодежь, 19 августа «зубры» играли основным составом. И это сразу сказалось на результате. Несмотря на быстро пропущенную шайбу, белорусы действовали с позиции силы, много атаковали и до перерыва вышли вперед. Авторы точных бросков – Андрей Стась и Даниил Липский. Второй период остался безголевым, а в третьем наши парни закрепили преимущество. Отличились Николас Мелош и Вадим Шипачев. Как итог – победа 4:1.

Андрей Стась, капитан ХК «Динамо-Минск»: Наверное, еще рано говорить о каком-то идеальном взаимодействии, потому что сейчас ребята все притираются, у нас есть еще немного времени до начала чемпионата, чтобы отшлифовать те моменты, которые от нас требует тренерский штаб. Сегодня победили, это важно для уверенности в собственных силах, но повторюсь, что еще очень много работы у нас.

– С «Динамо» болеем один сезон, сейчас будет второй. Вообще, это получилось случайно. Просто позвали на матч, и все. И потом понравилось, затянулось. Потом начала интересоваться игроками, командой.

– Эмоции. Очень много эмоций.

– Хочется болеть за свою родную команду, поддерживать ее до последнего.

На следующей неделе «Динамо» примет участие в Кубке мэра Москвы. А первый матч регулярного чемпионата КХЛ парни Дмитрия Квартальнова проведут 9 сентября против «Спартака».