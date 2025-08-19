Белорусы выступают на юниорском чемпионате мира по борьбе в Болгарии

В Болгарии проходит чемпионат мира по борьбе среди атлетов до 20 лет. Участие в планетарном форуме принимают и белорусы. Розыгрыш наград продолжили представитель вольного стиля, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

К сожалению, накануне наши парни начали свой турнирный путь не лучшим образом, однако сегодня появилась надежда на медаль. Магомедхан Магомедханов, выступающий в весовой категории до 61 килограмма, одолел соперников из Польши и Италии и в полуфинале встречался с американцем Маркусом Блейзом. К сожалению, там его постигла неудача. 20 августа спортсмен оспорит бронзу.

Кроме того, в борьбу за место на пьедестале во вторник вступили и девушки. Наши Дарья Ильясевич и Марта Гетманова успешно провели поединки 1/8, но оступились в четвертьфинале. Стоит отметить, что конкуренция на турнире серьезная – всего чемпионат собрал более 600 атлетов.