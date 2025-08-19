Кристина Дмитрук прошла во второй раунд квалификации US Open

Кристина Дмитрук выиграла первый матч квалификации последнего в сезоне турнира серии Большого шлема – открытого чемпионата США по теннису, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белоруска отправила отдыхать Кайю Юван.

Представительница Словении была фавориткой. Но капитулировала в двух сетах – 5:7, 4:6. Статистика нашей теннисистки следующая: полтора часа на корте, 2 двойные, 0 эйсов и 6 реализованных брейк-поинтов из 10. Во втором отборочном раунде предстоит помериться силами с представительницей Чехии Доминикой Салковой. Дмитрук выиграла первый взрослый матч на Grand Slam. До этого она была финалисткой US Open в 2021 году среди юниоров.