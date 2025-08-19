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Арина Соболенко занимает первое место в рейтинге WTA

19 августа 2025 11:15
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После завершения теннисного тысячника в Цинциннати обновились рейтинги. Арина Соболенко, несмотря на скромное выступление, сохранила первое место, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В ее активе 11 225 очков. На вторую позицию переместилась победительница турнира – полька Ига Швентек. Девушек разделяют 3 292 балла. Тройку лучших замыкает Кори Гауф. Напомним, старт основной сетки US Open намечен на 24 августа. Что касается других белорусок, то Александра Саснович потеряла 5 пунктов. Отныне она 121-я в мире. Виктория Азаренко стала 133-й.

# Теннис

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