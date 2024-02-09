Хет-трик и два ассиста – Андрей Лошко помог «Норанде» сокрушить «Титан»

Он помог «Норанде» сокрушить «Титан» – 11:0. В активе белоруса хет-трик и два ассиста. Он был признан первой звездой матча.

Выходил сегодня на лед и Егор Шарангович. Белорус впервые приехал в гости к «Нью-Джерси» после перехода в «Калгари». «Огоньки» победили со счетом 5:3, однако Егор результативными баллами свою копилку не пополнил.