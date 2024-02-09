Прямой эфир

Хет-трик и два ассиста – Андрей Лошко помог «Норанде» сокрушить «Титан»

09 февраля 2024 19:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В главной юниорской лиге Квебека ярко выступил Андрей Лошко, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Алексей Протас отметился ассистом в матче против «Флориды».

Хет-трик и два ассиста – Андрей Лошко помог «Норанде» сокрушить «Титан»-1

Он помог «Норанде» сокрушить «Титан» – 11:0. В активе белоруса хет-трик и два ассиста. Он был признан первой звездой матча.

Хет-трик и два ассиста – Андрей Лошко помог «Норанде» сокрушить «Титан»-4

Выходил сегодня на лед и Егор Шарангович. Белорус впервые приехал в гости к «Нью-Джерси» после перехода в «Калгари». «Огоньки» победили со счетом 5:3, однако Егор результативными баллами свою копилку не пополнил.

# Хоккей # Андрей Лошко # Егор Шарангович

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусы завоевали 33 медали на Международном турнире по самбо на призы Александра Лукашенко
09 февраля 2024 19:08

Белорусы завоевали 33 медали на Международном турнире по самбо на призы Александра Лукашенко

Теннис. Ирина Шиманович вышла в 1/4 финала турнира в Мексике
09 февраля 2024 14:36

Теннис. Ирина Шиманович вышла в 1/4 финала турнира в Мексике

Минское «Динамо» обыграло ЦСКА в КХЛ
09 февраля 2024 11:47

Минское «Динамо» обыграло ЦСКА в КХЛ