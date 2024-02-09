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Минское «Динамо» обыграло ЦСКА в КХЛ

09 февраля 2024 11:47
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Минское «Динамо» обыграло ЦСКА в домашнем матче чемпионата КХЛ. Эта виктория практически гарантировала «зубрам» плей-офф. В оставшихся восьми противостояниях достаточно набрать всего два очка, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минское «Динамо» обыграло ЦСКА в КХЛ-1

Первый период дружины отбегали вхолостую. Во втором хозяева выдали результативную трехминутку, в течение которой отличились трижды. Дубль оформил Даниил Сотишвили, который и был признан лучшим игроком дня, набрав в голосовании 23 %. После этого соперники еще по разу огорчили друг друга. Финальный результат – 4:1 в пользу белорусов. Теперь подопечных Дмитрия Квартальнова ожидает длительная выездная серия.

# Хоккей # Даниил Сотишвили

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