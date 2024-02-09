Алексей Протас отметился ассистом в матче против «Флориды»

Алексей Протас наконец-то прервал безрезультативную серию в чемпионате НХЛ. Этой ночью форвард «Вашингтона» отметился ассистом. «Столичникам» это не помогло, они уступили «Флориде» – 2:4, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Причем по ходу дуэли гости дважды вели. Но удержать нужный результат не смогли. Наш соотечественник провел на площадке 13 минут 2 секунды, исполнил три броска, совершил перехват и один раз заблокировал бросок. Показатель полезности составил +1. Таким образом, Протас набрал первый бомбардирский балл с 30 декабря.