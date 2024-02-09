Прямой эфир

Теннис. Ирина Шиманович вышла в 1/4 финала турнира в Мексике

09 февраля 2024 14:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Ирина Шиманович прошла в четвертьфинал соревнований категории ITF в Мексике, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Теннис. Ирина Шиманович вышла в 1/4 финала турнира в Мексике-1

В дебютном противостоянии белоруска более 2 часов сражалась с американкой Варварой Лепченко. Но в итоге на двух тай-брейках была одержана виктория. Счет – 7:2, 7:4. В следующем раунде нашей теннисистке предстоит помериться силами с Ребеккой Марино. А Александра Саснович пробилась во второй, он же финальный круг квалификации теннисного турнира категории 1000 в Дохе.

# Теннис # Александра Саснович

Другие новости рубрики

Все новости
Минское «Динамо» обыграло ЦСКА в КХЛ
09 февраля 2024 11:47

Минское «Динамо» обыграло ЦСКА в КХЛ

Алексей Протас отметился ассистом в матче против «Флориды»
09 февраля 2024 11:46

Алексей Протас отметился ассистом в матче против «Флориды»

Сборная Беларуси по футболу узнала соперников по Лиге наций
09 февраля 2024 11:45

Сборная Беларуси по футболу узнала соперников по Лиге наций