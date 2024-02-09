Теннис. Ирина Шиманович вышла в 1/4 финала турнира в Мексике

В дебютном противостоянии белоруска более 2 часов сражалась с американкой Варварой Лепченко. Но в итоге на двух тай-брейках была одержана виктория. Счет – 7:2, 7:4. В следующем раунде нашей теннисистке предстоит помериться силами с Ребеккой Марино. А Александра Саснович пробилась во второй, он же финальный круг квалификации теннисного турнира категории 1000 в Дохе.