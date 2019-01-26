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Йоханнес Бё победил в в гонке преследования в Антхольце

26 января 2019 16:31
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Новости мира. В Антхольце проходит шестой этап Кубка мира по биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Он продолжился двумя гонками преследования. Первыми на старт вышли девушки. Здесь пасьют завершился победой итальянки Доротеи Вирер. Второе место у немки Лауры Дальмайер. «Бронза» у еще одной представительницы Апеннинского полуострова Лизы Витоцци.

Йоханнес Бё победил в в гонке преследования в Антхольце-1

Лучшей из белорусок традиционно стала Ирина Кривко. Она при двух промахах сумела занять 8-е место. Еще одна наша биатлонистка Елена Кручинкина финишировала на 40-й позиции. Затем отношения между собой выясняли мужчины.

Норвежец Йоханнес Бё занял первое место в гонке преследования, лучшим из белорусов стал Роман Елетнов, который смог подняться на 31-е место.

# Биатлон # Фотофакт

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