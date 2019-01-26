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Минское «Динамо» – лучший спортивный клуб Беларуси 2018 года

26 января 2019 16:20
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Новости Беларуси. Крупнейший профессиональный конкурс «Бренд года» подвел итоги 2018-го, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В категории «Лучший спортивный клуб Беларуси» победителем стало хоккейное минское «Динамо».

Минское «Динамо» – лучший спортивный клуб Беларуси 2018 года-1

Отметим, что для «зубров» это не первый подобный успех. «Бело-синие» уже получали награду «Бренд года» в 2017 году, а в 2018 они удостоились премии «Народная марка». Минчане удерживают звание самого популярного клуба страны, собирая на своих матчах в среднем 9,5 тысячи зрителей.

Минское «Динамо» – лучший спортивный клуб Беларуси 2018 года-3

Артём Васильев, заместитель генерального директора ХК «Динамо-Минск» по маркетингу и коммерческим вопросам:
Огромное спасибо нашим болельщикам. Именно благодаря вам ХК «Динамо-Минск» является спортивным клубом №1 в стране. Это ваша награда.

Мы ежедневно представляем интересы нашей страны на мировой арене, в мировом хоккее. И с гордостью несем звание самого посещаемого клуба КХЛ на протяжении многих сезонов и одного из лучших клубов Европы.

Минское «Динамо» – лучший спортивный клуб Беларуси 2018 года-5

ТВ-аудитория «зубров» за год превышает 4 миллиона зрителей. А матчи с участием бело-синих транслируются и за пределами Беларуси.

# Хоккей Беларуси

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