Минское «Динамо» – лучший спортивный клуб Беларуси 2018 года

Отметим, что для «зубров» это не первый подобный успех. «Бело-синие» уже получали награду «Бренд года» в 2017 году, а в 2018 они удостоились премии «Народная марка». Минчане удерживают звание самого популярного клуба страны, собирая на своих матчах в среднем 9,5 тысячи зрителей.

Артём Васильев, заместитель генерального директора ХК «Динамо-Минск» по маркетингу и коммерческим вопросам:

Огромное спасибо нашим болельщикам. Именно благодаря вам ХК «Динамо-Минск» является спортивным клубом №1 в стране. Это ваша награда.

Мы ежедневно представляем интересы нашей страны на мировой арене, в мировом хоккее. И с гордостью несем звание самого посещаемого клуба КХЛ на протяжении многих сезонов и одного из лучших клубов Европы.