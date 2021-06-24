Говорцова вышла в финальную стадию квалификации Уимблдона, а Азаренко снялась с турнира в Германии

Новости Беларуси. Белорусские теннисистки продолжают сражаться на разнообразных травяных турнирах. И делают это с разной долей успешности, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Белорусские теннисистки продолжают сражаться на разнообразных травяных турнирах. И делают это с разной долей успешности, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Ольга Говорцова вышла в финальную стадию квалификации Уимблдона. В матче второго раунда отбора белоруска, занимающая 136-е место в мировом рейтинге, лишь в третьем сете сломила сопротивление Ребекки Шрамковой – 4:6, 7:6, 6:2. Следует отметить, что словачка в классификации располагается заметно ниже и идет 228-й. До основы состязаний «Большого шлема» остался один барьер в лице испанки Кристины Бучи.
Видимо, как раз для открытого чемпионата Англии экономит силы Виктория Азаренко. Она снялась с состязаний в Германии. Наша спортсменка должна была проводить четвертьфинальный поединок против испанки Сары Соррибес Тормо. Однако на корте Азаренко не появилась. Здесь стоит пояснить, что в 1/8 финала теннисистка провозилась с оппоненткой три часа, отыграла шесть матчболов и при этом испытывала определенный дискомфорт со здоровьем.
Неудача постигла и Арину Соболенко, которая выступала в Истборне. Четвертая ракетка планеты на стадии четвертьфинала не совладала с Камилой Джорджи. Белоруска отдала первый сет на тай-брейке – 6:7, вообще не заметила оппонентку во втором – 6:0 и непостижимым образом уступила в третьем – 4:6.